Dhanbad News: अनियमितता की शिकायत पर कुमारधुबी पहुंचे डीपीआरओ
Dhanbad News: बुधवार को डीपीआरओ सुशांत कुमार मुखर्जी ने पंचमोहली पंचायत में विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। स्थानीय लोगों ने तीन विकास योजनाओं में अनियमितता की शिकायत की थी। श्री मुखर्जी ने संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली और कहा कि शिकायतों की जांच की जाएगी। जांच रिपोर्ट वरीय अधिकारियों को सौंपी जाएगी।
Dhanbad News: वरीय अधिकारियों से शिकायत के बाद बुधवार को डीपीआरओ सुशांत कुमार मुखर्जी ने पंचमोहली पंचायत में तीन विकास योजनाओं का जायजा लिया। श्री मुखर्जी ने संबंधित योजनाओं का स्थल निरीक्षण कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली। योजनाओं में एमबीई कारखाना के पीछे स्थित दुर्गा मंदिर के समीप पेवर ब्लॉक पथ निर्माण, बरडंगाल में नाली निर्माण तथा एमजीएम स्कूल परिसर में चबूतरा निर्माण योजना शामिल थे। लोगों ने इन तीन योजनाओं के में अनियमितता बरते जाने की शिकायत वरीय अधिकारियों से की थी। उन्होंने मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों से भी आवश्यक जानकारी ली। जांच के बाद श्री मुखर्जी ने कहा कि तीनों योजनाओं में अनियमितता की शिकायत मिली थी।
जांच रिपोर्ट वरीय पदाधिकारी को सौंप दी जाएगी। इसके बाद रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। जांच टीम में डीपीएम तोहिद आलम, एग्यारकुंड बीडीओ मधु कुमारी, कनीय अभियंता विवेक कुमार, मुकेश रंजन थे।
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