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Dhanbad News: स्कूली बच्चों को दी गई पंचायती राज व्यवस्था की जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: वीरसिंहपुर मध्य विद्यालय में गुरुवार को बस्तारहित दिवस मनाया गया। मौके पर छात्र-छात्राओं को वीरसिंहपुर पंचायत सचिवालय का भ्रमण कराया गया।

Dhanbad News: स्कूली बच्चों को दी गई पंचायती राज व्यवस्था की जानकारी

Dhanbad News: वीरसिंहपुर मध्य विद्यालय में गुरुवार को बस्तारहित दिवस मनाया गया। मौके पर छात्र-छात्राओं को वीरसिंहपुर पंचायत सचिवालय का भ्रमण कराया गया। एचएम आदित्यप्रसाद मिर्धा ने बच्चों को पंचायत सचिवालय के कार्यकलापों से अवगत कराया। पंचायती राज व्यवस्था की विस्तार से जानकारी दी। मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ।

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