Dhanbad News: बीबीएम कॉलेज में स्नातक सेमेस्टर वन के छात्रों का इंडक्शन मीट
Dhanbad News: बीबीएम कॉलेज में सोमवार को स्नातक सेमेस्टर वन के छात्रों का इंडक्शन मीट हुआ। प्राचार्य डॉ. जितेन्द्र महतो ने विद्यार्थियों को अनुशासन के महत्व के बारे में बताया और नियमित उपस्थिति पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में अन्य शिक्षकों ने भी भाग लिया।
Dhanbad News: बीबीएम कॉलेज में सोमवार को स्नातक सेमेस्टर वन के छात्र-छात्राओं का इंडक्शन मीट हुआ। प्राचार्य डॉ. जितेन्द्र महतो ने विद्यार्थियों से कहा कि अनुशासन से ही लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। नियमित उपस्थिति पर जोर दिया। प्रो. बीडी प्रसाद, डॉ. सबिना खातून, डॉ. एपी भंडारी, डॉ. बीपी महतो, डॉ. निमाइचंद्र महतो, डॉ. नारायणचंद्र महतो, डॉ. परिमल महतो, डॉ. ममता कुमारी, डॉ. पुष्पा कुमारी, डॉ. संतोष महतो आदि मौके पर थे।
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