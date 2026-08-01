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Dhanbad News: डुमरी विधायक जयराम महतो ने किया सरेंडर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद के डुमरी विधायक जयराम महतो ने शुक्रवार को अदालत में आत्मसमर्पण किया और जमानत पर मुक्त हुए। उन पर आरोप है कि 27 नवंबर 2023 को वेदांता प्लांट में मजदूरों के साथ प्रदर्शन किया था, जिससे सड़क जाम हो गया और प्लांट को आर्थिक नुकसान हुआ। मामला एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है।

Dhanbad News: डुमरी विधायक जयराम महतो ने किया सरेंडर

Dhanbad News: धनबाद, प्रतिनिधि। डुमरी विधायक जयराम महतो ने शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में आत्मसमर्पण किया। अदालत ने उन्हें जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है। 27 नवंबर 2023 को रवि कुमार आनंद की शिकायत पर जयराम महतो, पार्वती चरण महतो, रथु महतो व सुभाष महतो एवं अन्य के खिलाफ बोकारो जिला के सियालजोरी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह मामला वेदांता प्लांट के मजदूरों के आंदोलन से जुड़ा है। आरोप है कि 27 नवंबर 2023 को प्लांट में मजदूरों की ओर से जयराम महतो के तस्वीर लगे बैनर लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था।

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इसके कारण वेदांता फोरलेन रोड जाम हो गया। वाहनों का आवागमन ठप हो गया, जिसके कारण प्लांट को आर्थिक नुकसान पहुंचा। इससे पूर्व यह मामला बोकारो सिविल कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत में चल रहा था। वहां से यह मामला एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में सुनवाई के लिए भेज दिया गया था।

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