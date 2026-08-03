Dhanbad News: बाघमारा विधायक ने किया ट्रांसफॉर्मर व शेड का उद्घाटन
Dhanbad News: महुदा मोड़ में 100 केवी के नए ट्रांसफॉर्मर का उद्घाटन बाघमारा विधायक शत्रुघन महतो और कांड्रा पंचायत की मुखिया रिंकू देवी ने किया। इसके साथ-साथ कांड्रा के तारवा बांध के शेड का भी उद्घाटन हुआ। इस समारोह में कई नेता और स्थानीय लोग उपस्थित थे।
Dhanbad News: महुदा मोड़ में लगे 100 केवी के नए ट्रांसफॉर्मर का उद्घाटन बाघमारा विधायक शत्रुघन महतो व कांड्रा पंचायत की मुखिया रिंकू देवी ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान कांड्रा के तारवा बांध के शेड का भी उद्घाटन किया गया। मौके पर पूर्व मुखिया धनेश्वर महतो, राजेश कुमार महतो, विनय मिश्रा, वाहिद शेख, अख्तर शेख, रीता देवी, नीतु देवी, कमल महतो, संजय हरि, डेगलाल महतो, मंडल अध्यक्ष बिरजु रवानी, जितेन रवानी, कालीपद महतो, विजय मिश्रा, महेश गोस्वामी, खाडू महतो आदि मौजूद थे।
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