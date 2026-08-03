Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dhanbad News: बाघमारा विधायक ने किया ट्रांसफॉर्मर व शेड का उद्घाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

Dhanbad News: महुदा मोड़ में 100 केवी के नए ट्रांसफॉर्मर का उद्घाटन बाघमारा विधायक शत्रुघन महतो और कांड्रा पंचायत की मुखिया रिंकू देवी ने किया। इसके साथ-साथ कांड्रा के तारवा बांध के शेड का भी उद्घाटन हुआ। इस समारोह में कई नेता और स्थानीय लोग उपस्थित थे।

Dhanbad News: बाघमारा विधायक ने किया ट्रांसफॉर्मर व शेड का उद्घाटन

Dhanbad News: महुदा मोड़ में लगे 100 केवी के नए ट्रांसफॉर्मर का उद्घाटन बाघमारा विधायक शत्रुघन महतो व कांड्रा पंचायत की मुखिया रिंकू देवी ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान कांड्रा के तारवा बांध के शेड का भी उद्घाटन किया गया। मौके पर पूर्व मुखिया धनेश्वर महतो, राजेश कुमार महतो, विनय मिश्रा, वाहिद शेख, अख्तर शेख, रीता देवी, नीतु देवी, कमल महतो, संजय हरि, डेगलाल महतो, मंडल अध्यक्ष बिरजु रवानी, जितेन रवानी, कालीपद महतो, विजय मिश्रा, महेश गोस्वामी, खाडू महतो आदि मौजूद थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dhanbad News Dhanbad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।