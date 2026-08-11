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Dhanbad News: यूनियन क्लब में मल्टी लेवल फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद में यूनियन क्लब के सदस्यों और उनके परिवारों के लिए नई सुविधाओं वाले मल्टी लेवल फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया गया। जिला परिषद की अध्यक्ष शारदा सिंह ने बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वीआईपी लाउंज और किड्स प्ले ज़ोन जैसी सुविधाओं का उद्घाटन किया, जिससे स्वास्थ्य और खेल का बेहतर वातावरण मिलेगा।

Dhanbad News: यूनियन क्लब में मल्टी लेवल फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन

Dhanbad News: धनबाद। यूनियन क्लब के सदस्यों एवं उनके परिवारों के लिए विकसित की गई नई सुविधाओं वाले मल्टी लेवल फैसिलिटी सेंटर की शुरुआत की गई। क्लब में बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस कक्ष, वीआईपी लाउंज एवं किड्स प्ले ज़ोन का उद्घाटन सोमवार को जिला परिषद की अध्यक्ष शारदा सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की सुविधाओं से क्लब के सदस्यों के साथ-साथ बच्चों और युवाओं को भी खेल एवं स्वस्थ मनोरंजन के लिए बेहतर वातावरण मिलेगा। मौके पर अमितेश सहाय, विजय कुमार अग्रवाल, सरोज सिंह, अमन सिंह, गोपाल भट्टाचार्य एवं राजेश सिन्हा, राहुल नारंग, असीत सहाय, पीयूष गोयल, सदाशिव सिंह, कंचन सिंह, जयदीप मुखर्जी, कमल चौधरी, राजेश सचदेव, अजीत गुटगुटिया, सुनीता सहाय, सरिता अग्रवाल, सीमा सिंह, ज्योति चौधरी, रेणु सिंह थे।

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