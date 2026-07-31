Dhanbad News: सामाजिक संस्था के कार्यालय का उद्घाटन
Dhanbad News: डुमरकुंडा उत्तर पंचायत के जुनकुंदर फाटक में जुंकुंदर नागरिक सेवा समिति के कार्यालय का उद्घाटन बुधवार रात किया गया। यह संस्था एक गैर राजनीतिक संगठन है जो सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। उद्घाटन समारोह में कई वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया।
Dhanbad News: एग्यारकुंड प्रखंड क्षेत्र के डुमरकुंडा उत्तर पंचायत के जुनकुंदर फाटक में बुधवार की रात को सामाजिक संस्था जुनकुंदर नागरिक सेवा समिति के कार्यालय का उद्घाटन स्थानीय वरिष्ठ नागरिकों ने किया। वक्ताओं ने कहा कि यह संस्था विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक संगठन है। संस्था के बैनर तले समाजिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रम किए जाएंगे। मौके पर राजू पांडेय, बीएन मुखर्जी, ओमप्रकाश बनिया, अधिवक्ता राम सोरेन, सूराज यादव, सूर्यदेव सिंह, गुड्डू सिंह, पूर्व मुखिया अनिल कुमार राम, पूर्व उपमुखिया मनोज कुमार यादव, विनोद यादव, सत्येंद्र सिंह, रवीन्द्र यादव, चंदन नंदी, शशिकांत प्रसाद, अखिलेश सिंह, विक्रम सिंह, मनीष सिंह, राजेश कुशवाहा, इंद्रदेव प्रसाद, संजय बर्मन, जय रवानी, रोहित कुमार, चंदन यादव, कुंदन सिंह, विकास गांगुली आदि थे।
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