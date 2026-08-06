Dhanbad News: राजगंज में बिजखामसं के कार्यालय का उद्घाटन
Dhanbad News: राजगंज के दलुडीह में बिहार जनता खान मजदूर संघ का कार्यालय रणविजय सिंह द्वारा खोला गया। उनका उद्देश्य स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ना है। यहाँ खनिज संपदा होने के बावजूद युवा अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं, जिसे रोकना संगठन का प्राथमिक लक्ष्य है।
Dhanbad News: राजगंज के दलुडीह में बिहार जनता खान मजदूर संघ के कार्यालय का उद्घाटन रणविजय सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से शाखा खोला गया है। कहा कि हमारे यहां खनिज संपदा है। इसके बावजूद युवाओ का अन्य राज्यों में पलायन हो रहा है। इसको रोकना संगठन का उद्देश्य है। मौके पर इकबाल अंसारी, टिंकू सोनार, महेंद्र महतो, ब्रजेश चौबे, अरसद अयूब, बिराज हंसदा, फारूक, मीरूलाल बेसरा आदि थे।
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