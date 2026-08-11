Dhanbad News: मध्य पूर्व युद्ध के कारण बढ़े दाम तो रेलवे ठेकेदारों ने छोड़ दिए काम
Dhanbad News: मध्य पूर्व के युद्ध का धनबाद के रेल प्रोजेक्टों पर भारी असर पड़ा है। बढ़ते ईंधन और निर्माण सामग्री के दाम के कारण ठेकेदारों ने टेंडर छोड़े, जिससे सड़क मरम्मत और निर्माण कार्य रुक गया। रेलवे को नए टेंडर की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी है।
Dhanbad News: मध्य पूर्व में जारी युद्ध का असर अब धनबाद के रेल प्रोजेक्टों पर भी दिखने लगा है। ईंधन और निर्माण सामग्री के दाम में बढ़ोतरी के कारण रेलवे ठेकेदारों ने निविदाओं में सबसे कम बोली लगाने के बावजूद काम से हाथ खींच लिए। धनबाद स्टेशन की दक्षिणी छोर समेत कई रेल कॉलोनियों में जर्जर सड़क की मरम्मत के काम पर ग्रहण लग गया। रेलवे को नए सिरे से टेंडर निकालने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ रही है। धनबाद स्टेशन की दक्षिणी छोर पर ₹45 लाख रुपए की लागत से सड़क मरम्मत का काम होना था। स्टेशन भवन से लेकर पुराना बाजार के पुराना फाटक (अंडरब्रिज के पहले तक) सड़क बननी थी। वहीं धनबाद शहर के तेतुलतल्ला, डीएस कॉलोनी और वाच एंड वार्ड क्षेत्र में बिटुमिनस (अलकतरा) और पीसीसी सड़क निर्माण के लिए ₹करीब एक करोड़ 98 लाख रुपए का टेंडर निकाला गया था। दोनों ही काम के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर एजेंसियों का चयन हो चुका था, लेकिन बढ़ती लागत के कारण ठेकेदारों ने काम शुरू ही नहीं किया। रेलवे ने इन एजेंसियों को टर्मिनेट कर दिया है।
एजेंसियों का पक्ष
अब एजेंसियां काम छोड़ने के पीछे मध्य पूर्व संकट को मुख्य वजह बता रही हैं। उनका कहना है कि युद्ध के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल और अन्य जरूरी सामग्रियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस कारण ठेकेदारों के लिए पुराने रेट पर काम करना घाटे का सौदा साबित हो रहा था। इसी कारण से दोनों महत्वपूर्ण टेंडर खटाई में पड़ गए हैं।
सड़क की स्थिति
बारिश में बेहाल लोग, हिचकोले खाने को मजबूरठेकेदारों के काम छोड़ने का खामियाजा सीधे तौर पर आम जनता और रेल कर्मियों को भुगतना पड़ रहा है। वर्तमान में इन क्षेत्रों की सड़कें पूरी तरह जर्जर हो चुकी हैं। बारिश के इस मौसम में सड़कों पर गड्ढे बन गए हैं, जिनमें पानी भर जाने के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। लोग इस खराब सड़क पर हिचकोले खाते हुए सफर करने को मजबूर हैं, जिससे हादसों का खतरा भी बढ़ गया है।
नए टेंडर की प्रक्रिया
रेलवे की फिर से जारी करेगा टेंडरलोगों की सहूलियत को देखते हुए रेल प्रशासन ने एक बार फिर से सख्त कदम उठाए हैं। पुरानी एजेंसियों के काम न करने के फैसले के बाद अब इन सभी विकास कार्यों के लिए नए सिरे से टेंडर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ईंधन व अन्य साम्रगी पर पड़ी महंगाई की मार के कारण पूर्व से चल रहे निर्माण कार्यों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंRavikant Jha
शॉर्ट बायो : रविकांत झा पिछले 24 वर्षों से पत्रकारिता फील्ड में हूं। फिलहाल ‘हिन्दुस्तान’ धनबाद में चीफ रिपोर्टर की भूमिका में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूं।
परिचय एवं अनुभव
रविकांत झा झारखंड के मीडिया जगत के एक जानेमाने नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 24 वर्षों से अधिक समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के लिए क्राइम और रेलवे बिट पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अखबार के साथ-साथ डिजिटल मीडिया के लिए भी रविकांत रोचक व पठनीय कंटेंट देते रहते हैं। इनकी झारखंड की पत्रकारिता में गहरी पैठ है।
करियर का सफर
रविकांत झा ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2002 में दैनिक जागरण धनबाद से की थी। रविकांत वर्ष 2010 तक दैनिक जागरण धनबाद के साथ रहे। जागरण में वे शिक्षा, लाइफ स्टाइल एंड एंटरटेनमेंट के साथ रेलवे और धर्म-अध्यात्म व समाज जैसों विषयों को कवर करते थे। यह वह दौर था जब कागजों और पैक्स से पत्रकारिता कंप्यूटर और ई-मेल पर शिफ्ट हो रहा था। वर्ष 2010 में उन्होंने ‘हिन्दुस्तान’ धनबाद का दामन थामा। वर्ष 2010 में मीडिया जगत में न्यू मीडिया का अंकुरण हो चुका था। हिन्दुस्तान में रहते उन्होंने क्राइम और रेलवे जैसी बिट पर अपनी गहरी पहचान बनाई। न्यू मीडिया के साथ तालमेल बैठाते हुए वे प्रिंट के साथ-साथ ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के लिए भी बेहतर सामग्री दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.COM (एकाउंट्स) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कंप्यूटर में भी डिग्री कोर्स किया है। पत्रकारिता में रहते कई कानूनी कार्यशाला में शामिल हो चुके हैं। पत्रकारिता की अचार संहिता की बारीकी समझ है। हिन्दुस्तान की ओर से आयोजित मोबाइल जर्नलिज्म (MoJo) की कार्यशाला में भी हिस्सा ले चुके हैं। धनबाद के साथ-साथ झारखंड के अपराध और अपराधियों के क्रोनोलॉजी से वे वाकिफ हैं।
विशेषज्ञता
क्राइम (सामान्य अपराध के साथ-साथ सीबीआई, ईडी, सीआईडी, रेल क्राइम व नक्सल गतिविधि)
रेलवे (रेलवे में ईस्टर्न जोन की हर छोटी-बड़ी गतिविधि)
पैनल डिस्कशन का पेशेवर तरीके से संचालन
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