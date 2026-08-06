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Dhanbad News: राजकमल मेंशन का सील तोड़कर दुकान चलाने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद में, 26 दुकानदारों ने डीसी को एक शिकायत पत्र सौंपा है जिसमें उन्होंने अवैध रूप से राजकमल मेंशन में दुकानों के संचालन का आरोप लगाया है। 2011 में इसे सील किया गया था, लेकिन इसके बावजूद सील तोड़कर दुकानें चलाई जा रही हैं। व्यवसायियों ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है।

Dhanbad News: राजकमल मेंशन का सील तोड़कर दुकान चलाने का आरोप

Dhanbad News: धनबाद, प्रमुख संवाददाता। पुराना बाजार पानी टंकी रोड स्थित राजकमल मेंशन का सील तोड़कर अवैध रूप से दुकान संचालन का आरोप लगाया गया है। 26 दुकानदारों ने डीसी को लिखित शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की। शिकायत पत्र में दुकानदारों ने कहा कि न्यायालय और जिला परिषद के आदेश पर 2011 में राजकमल मेंशन को सील किया गया था। इसके बाद से अब तक किसी सक्षम न्यायालय अथवा प्रशासनिक प्राधिकार ने भवन का सील हटाने का आदेश नहीं दिया है। इसके बावजूद भवन के कुछ मालिकों और संबंधित लोगों द्वारा सील तोड़कर दुकानें संचालित की जा रही हैं तथा किराया भी वसूला जा रहा है।

व्यवसायियों ने यह भी कहा है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय या प्रशासनिक प्राधिकार ने राजकमल मेंशन मार्केट को खोलने की अनुमति दी है, तो वहां के सभी वैध दुकानदारों को बिना किसी भेदभाव के अपनी-अपनी दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए। शिकायतकर्ताओं ने डीसी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है।

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