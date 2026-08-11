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Dhanbad News: धैया में वन विभाग की 1.15 एकड़ जमीन पर कब्जा, रद्द होगी जमाबंदी

By Gangesh Gunjan
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद के धैया मौजा में वन विभाग की 1.15 एकड़ जमीन पर केशव मोची एवं वंशज का अवैध कब्जा है। जांच रिपोर्ट में जमीन की जमाबंदी एवं हुकूमनामा संदिग्ध पाए गए हैं। वन विभाग ने मामले में कार्रवाई की अनुशंसा की है।

Dhanbad News: धैया में वन विभाग की 1.15 एकड़ जमीन पर कब्जा, रद्द होगी जमाबंदी

Dhanbad News: वन विभाग की करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। मामला धनबाद अंचल के धैया मौजा से जुड़ा है। धैया मौजा के खाता संख्या 196, प्लॉट. संख्या 67/440 कुल रकवा 1.15 एकड़ जमीन पर केशव मोची एवं वंशज का दावा है। जमीन पर कुछ निर्माण भी कराया गया है। वन विभाग की ओर से इस जमीन पर दावा किए जाने के बाद जांच शुरू हुई तो मामला पकड़ में आया। इस संबंध में धनबाद के सीओ रामप्रवेश सिंह ने डीसी को जांच रिपोर्ट सौंपी है। वन विभाग के पत्र के आधार पर सीओ से जमीन के संबंध में जिला प्रशासन ने चार बिंदुओं पर रिपोर्ट सौंपने को कहा था। सीओ ने अपनी रिपोर्ट में संबंधित जमीन की जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई शुरू करने की भी अनुशंसा की है। सीओ की रिपोर्ट के मुताबिक जमीन के लिए जारी हुकुमनामा भी संदिग्ध है। जमाबंदी (दाखिल -खारिज से संबंधित दस्तावेज) को भी सीओ ने संदिग्ध माना है। इसके लिए सीओ ने अंचल में मौजूद कई दस्तावेज का हवाला दिया। सीओ की रिपोर्ट के मुताबिक प्लॉट नंबर 67/440 का जिक्र उक्त खाता संख्या में नहीं। सीओ की रिपोर्ट में बताया गया है कि धैया मौजा के नक्शे में प्लॉट नंबर 67/440 दर्ज नहीं है। सीओ की रिपोर्ट के अनुसार अंचल कार्यालय में मौजूद गैर आबाद खाते की रजिस्टर (गैर आबाद पंजी) में भी यह प्लॉट नंबर दर्ज नहीं है।

बिहार गजट नोटिफिकेशन में भी वन विभाग की है जमीन

सीओ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 23 सितंबर 1964 को प्रकाशित कि द बिहार गजट एक्स्ट्रा ऑडिनेरी नोटिफिकेशन में धैया मौजा नंबर 06, गत खाता संख्या 196, प्लॉट नंबर 67 में इसे वन विभाग की अधिसूचित भूमि बताया गया है। इस नोटिफिकेशन के आधार पर वन विभाग ने इस जमीन पर अपना दावा किया है।

जमीन वन विभाग देने की अनुशंसा

सीओ ने रिपोर्ट में लिखा है कि डीसी कार्यालय से निर्गत हुकुमनामा केस नंबर 2, 1955-56 में दर्ज खाता संख्या 196, प्लॉट संख्या 67/4440, रकवा 1.15 एकड़ जमीन का उल्लेख है लेकिन मौजा धैया, मौजा नंबर 06 से संबंधित गत तीनों नक्शा में यह प्लॉट दर्ज नहीं है। साथ ही अंचल कार्यालय एवं हल्का 2 में संधारित गैराबाद पंजी में भी इस प्लॉट का उल्लेख नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि केशव मोची एवं उनके वंशज का इस खाता-प्लॉट से संबंधित जमाबंदी एवं हुकूमनामा संदिग्ध है। इससे संबंधित जमाबंदी एवं ऑनलाइन पंजी-2 को रद्द करने के लिए डीसी से अनुमति लेकर आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

सामान्य प्रश्न

धनबाद में अवैध कब्जे का मामला किस जगह से जुड़ा है?
धनबाद अंचल के धैया मौजा से जुड़ा है।
Gangesh Gunjan

लेखक के बारे में

Gangesh Gunjan

शॉर्ट बायो पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिन्दुस्तान धनबाद में बतौर प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव
गंगेश गुंजन मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं। जिनके पास पत्रकारिता में 23 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में बतौर प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे हैं। इन्होंने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, फैशन-युवा और झारखंड की स्थानीय राजनीति की खबरों में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर
गंगेश गुंजन ने अपने कैरियर की शुरुआत 2002 से दैनिक जागरण अखबार से की। प्रिंट मीडिया और रिपोर्टिंग की बारीकियों को वहां से सीखा। 2009 में हिन्दुस्तान अखबार से जुड़कर अपने कैरियर को आगे बढ़ाया। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट के पद पर काम करते हुए सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिला प्रशासन, स्पोर्ट्स और झारखंड के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
बैचलर इन आर्टस (अर्थशास्त्र) और जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट रहने की वजह से पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ी बीटों पर बेहतर काम करने में सहायता मिली। ऑफ बीट, स्पोर्ट्स, फिल्म-म्यूजिक के क्षेत्र में कमांड होने का लाभ अखबार को मिल रहा है। सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की खबरें राज्य स्तर पर प्रकाशित हुई है।


पत्रकारिता का विजन
गंगेश का मानना है कि पत्रकारिता का मूल, फील्ड रिपोर्टिंग से है। लोगों के आम जीवन में हो रही परेशानियों की खबरें आज भी सबसे अधिक पढ़ी जाती है। इन्होंने झारखंड के कई सेलिब्रेटी एमएस धोनी, बॉलीवुड एक्टर जीशान कादरी का इंटरव्यू किया है। युवा और महिलाओं पर आधारित खबरें को प्रमुखता देना उनके विजन में शामिल है।


विशेषज्ञता
- ग्राउंड रिपोर्टिंग
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- स्पोर्ट्स और फिल्में
- झारखंड की आदिवासी मूलवासी की खबरें
- सेलिब्रेटिज का इंटरव्यू

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