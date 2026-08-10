Dhanbad News: जल उठाने के लिए सुलतानगंज रवाना हुआ कांवरियों का जत्था
Dhanbad News: धनबाद के माडा कॉलोनी स्थित प्रेम नगर से रविवार को सैकड़ों कांवरिया सुल्तानगंज के लिए रवाना हुए। कांवरियों ने महादेव के भजनों पर नृत्य किया और क्षेत्रवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्य अतिथि उदय प्रताप सिंह ने कांवरियों को सम्मानित किया और मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दी।
Dhanbad News: धनबाद। माडा कॉलोनी स्थित प्रेम नगर से रविवार को सैकड़ों की संख्या में कांवरिया सुल्तानगंज के लिए रवाना हुए। इससे पूर्व कांवरियों ने महादेव के भजनों पर जमकर नृत्य किया और जयकारे लगाए। कांवरियों की रवानगी के दौरान क्षेत्रवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया और मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए शानदार विदाई दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्रीराम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व समाजसेवी उदय प्रताप सिंह मौजूद रहे। उन्हें शारजानंद ने सम्मानित किया। मौके पर अनुपम शरण माइकल, गुड्डू, भोला, काली ने भी कांवरियों को सफल एवं सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं दीं।
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