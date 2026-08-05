Dhanbad News: कार-हाईवा की टक्कर, बाल-बाल बचे चार लोग
Dhanbad News: धनबाद-बोकारो मुख्य मार्ग पर चिरुडीह के समीप एक हाईवा ने ओवरटेक करने के प्रयास में एक कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, पर कार में सवार सभी लोग बाल-बाल बच गए। हाईवा चालक मौके से फरार है, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
Dhanbad News: धनबाद-बोकारो मुख्य मार्ग पर चिरुडीह स्थित पेट्रोल पंप के समीप मंगलवार को ओवरटेक करने के प्रयास में एक अनियंत्रित हाईवा ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन कार सवार बोकारो निवासी प्रभात रंजन और उनके तीन साथी बाल-बाल बच गए। दुर्घटना के बाद हाईवा चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुटकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त कार और संबंधित हाईवा को कब्जे में ले लिया है तथा फरार चालक की तलाश में जुट गई है।
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