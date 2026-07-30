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Dhanbad News: हाईवा के धक्के से दो कार क्षतिग्रस्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: तेतुलमारी थाना क्षेत्र के पांडेडीह में एक हाईवा के धक्के से दो लग्जरी कार क्षतिग्रस्त हो गई। यह घटना बाजार से नया मोड़ की ओर जा रही कारों के साथ हुई। दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुए, जबकि हाईवा चालक घटनास्थल से भाग गया। पुलिस ने तीनों वाहनों को जब्त किया।

Dhanbad News: हाईवा के धक्के से दो कार क्षतिग्रस्त

Dhanbad News: तेतुलमारी थाना क्षेत्र के पांडेडीह स्थित मनसा माता मंदिर के समीप सिजुआ/राजगंज मुख्य मार्ग में बुधवार की दोपहर हाईवा के धक्के से दो लग्जरी कार क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि इस दुर्घटना में किसी तरह की हताहत की सूचना नहीं है। सूचना पाकर तेतुलमारी थाना की पुलिस पहुंचकर तीनों वाहनों को जब्त किया। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों कार पांडेडीह बाजार से नया मोड़ की ओर जा रही थी। तभी विपरीत दिशा से एमपीएल के लिए कोयला लेकर आ रहे हाईवा का संतुलन बिगड़ गया। इस कारण दोनों कार को टक्कर लग गई। घटना के बाद हाईवा चालक मौके से फरार हो गया।

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