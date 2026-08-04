Dhanbad News: शहर के छह सरकारी भवनों में लगेगी हाईमास्ट लाइट
Dhanbad News: धनबाद में छह सरकारी भवनों में हाईमास्ट लाइट लगने जा रहे हैं, जिसके लिए 45 लाख 88 हजार रुपये का खर्च आएगा। लाइट्स से रात के समय बेहतर रोशनी और सुरक्षा मिलेगी। धनबाद एयरपोर्ट, सर्किट हाउस, जैप-3 गोविंदपुर, कोर्ट परिसर, एसएसपी और डीडीसी आवास में ये लाइट्स लगाई जाएंगी।
Dhanbad News: धनबाद, कार्यालय संवाददाता। शहर के छह सरकारी भवनों में जल्द ही हाईमास्ट लाइट लगाई जाएगी। इस योजना पर 45 लाख 88 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। लाइट लगने से इन परिसरों में रात के समय बेहतर रोशनी उपलब्ध होगी और सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी। धनबाद एयरपोर्ट, सर्किट हाउस, जैप-3 गोविंदपुर, कोर्ट परिसर, एसएसपी व डीडीसी आवास में हाईमास्ट लाइट लगाई जाएगी। हाई मास्ट लाइट लगाने के लिए विद्युत कार्य प्रमंडल विभाग ने टेंडर जारी किया है। जिस एजेंसी को काम आवंटन होगा, उसे 15-20 दिनों के अंदर सभी स्थानों पर लाइट लगाने का निर्देश है। विभाग का मानना है कि हाईमास्ट लाइट लगने से रात के समय परिसर में पर्याप्त रोशनी रहेगी।
इससे आवागमन करने में राहत होगी। सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। इसके अलावा कहा कि कोर्ट कैंपस में कुछ वायरिंग का काम भी किया जाएगा।
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