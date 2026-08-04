Dhanbad News: फ्लिपकार्ट की तिजोरी तोड़ 1.63 लाख की चोरी
Dhanbad News: भूली झारखंड मोड़ के फ्लिपकार्ट गोदाम में अज्ञात चोरों ने तिजोरी तोड़कर 1.63 लाख रुपए चोरी कर लिए। चोर गोदाम के पीछे के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। केवल तिजोरी को निशाना बनाया, जिससे यह संदेह होता है कि चोरी में किसी कर्मचारी का हाथ हो सकता है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है।
Dhanbad News: भूली झारखंड मोड़ स्थित फ्लिपकार्ट के गोदाम में रविवार की रात अज्ञात चोरों ने तिजोरी तोड़कर उसमें रखे 1.63 लाख रुपए नकद चुरा लिए। जानकारी के मुताबिक चोर गोदाम के पीछे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और चोरी की। सोमवार की सुबह गोदाम के कर्मचारी और सर्वेयर पहुंचे तब चोरी की जानकारी हुई। कर्मचारियों ने आशंका जताई है कि घटना में गोदाम में ही काम करने वाले किसी व्यक्ति का हाथ हो सकता है। क्योंकि चोरों ने गोदाम में रखे किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाया। सिर्फ तिजोरी से रुपए चुराए हैं। ऐसा लगता है कि चोरों को रुपए के बारे में पूरी जानकारी थी।
घटना की सूचना पाकर भूली पुलिस पहुंची और छानबीन की।
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