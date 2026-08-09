Dhanbad News: हीरक ब्रांच प्रथम, क्रेडो द्वितीय व द्वारिका को मिला तीसरा स्थान
Dhanbad News: सीबीएसई सहोदया धनबाद इंटर स्कूल वाद-विवाद प्रतियोगिता में हीरक ब्रांच धनबाद पब्लिक स्कूल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। क्रेडो वर्ल्ड स्कूल ने द्वितीय, और द्वारिका मेमोरियल फाउंडेशन एकेडमी ने तृतीय स्थान हासिल किया। बेस्ट स्पीकर का पुरस्कार जाह्नवी एवं भाव्या पांडे को मिला। कार्यक्रम में 33 स्कूलों ने भाग लिया।
Dhanbad News: सीबीएसई सहोदया धनबाद इंटर स्कूल वाद-विवाद प्रतियोगिता में हीरक ब्रांच धनबाद पब्लिक स्कूल को प्रथम स्थान मिला है। क्रेडो वर्ल्ड स्कूल को द्वितीय व द्वारिका मेमोरियल फाउंडेशन एकेडमी तृतीय स्थान पर रहा। द्वारिका मेमोरियल की जाह्नवी एवं हीरक ब्रांच की भाव्या पांडे को बेस्ट स्पीकर का पुरस्कार मिला। शनिवार को हीरक ब्रांच धनबाद पब्लिक स्कूल में सहोदया की ओर से प्रतियोगिता करायी गई। इसमें 33 सीबीएसई स्कूलों के छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। सोशल मीडिया फ्रेंड्स वास्तविक दोस्त हो गए और सभी से जुड़ाव समाप्त हो गया विषय पर पक्ष एवं विपक्ष में छात्र-छात्राओं ने अपने विचार एवं तर्क प्रस्तुत किया।इससे पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन सहोदया के वाइस चेयरमैन मदन कुमार सिंह, प्रमोद कुमार, सचिव डॉ स्नेहलता, निर्णायक डॉ कविता धीरे एसएसएलएनटी महिला कॉलेज, राजीव रंजन बीएसएस महिला कॉलेज, स्मृति ठाकुर प्राचार्य धनबाद पब्लिक स्कूल हीरक ब्रांच ने किया।
विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने स्वागत गीत एवं नृत्य प्रस्तुत किया गया। मुख्य अतिथि आईआईटी आईएसएम डीन प्रो. रजनी सिंह ने विजेता टीम को ट्रॉफी, बेस्ट स्पीकर समेत अन्य प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। प्रो. रजनी सिंह ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से बच्चों की प्रतिभा निखरती है एवं सभी मोटिवेटेड रहते हैं।
लेखक के बारे मेंAmit Watts
शॉर्ट बायो: अमित वत्स पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक, उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा का कवरेज कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
अमित वत्स पत्रकारिता जगत में जाना पहचाना नाम हैं। पत्रकारिता में 23 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान धनबाद संस्करण में एजुकेशन व रोजगार से जुड़े बीट की रिपोर्टिंग करते हैं। एजुकेशन बीट पर मजबूत पकड़ है।
करियर का सफर
अमित ने करियर की शुरुआत वर्ष 2002 में दैनिक जागरण से की। बहुत ही कम समय में प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। प्रारंभिक वर्षों में ही एजुकेशन बीट पर पकड़ बनाई। वर्ष 2009 में हिन्दुस्तान से जुड़े। उसके बाद पिछले 16 वर्षों से हिन्दुस्तान में शिक्षा समेत अन्य बीट का नेतृत्व कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए भी लगातार खबरें लिख रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्टभूमि और एजुकेशन रिपोर्टिंग
बीएड, एमए एजुकेशन के साथ ही मॉस कम्युनिकेशन की पढ़ाई का लाभ अमित को एजुकेशन बीट की रिपोर्टिंग में मिला। इसकारण एजुकेशन बीट पर कमांड होने के साथ ही आईआईटी धनबाद, यूनिवर्सिटी शोध की खबरें, वंचितों को मुख्यधारा से जोड़ने व एक्सक्लूसिव स्टोरी लिखते हैं।
शिक्षा और रोजगार
शिक्षा को सीधे आर्थिक अवसरों और रोजगार से जोड़ने पर केंद्रित विश्लेषण समेत अन्य एक्सक्लूसिव खबरें लिखी है। शिक्षा से संबंधित खबरों पर अमित की गहरी समझ है। अमित का मानना है कि तथ्य आधारित व विश्वसनीयता पत्रकारिता का महत्वपूर्ण अंग है। पाठकों को सटीक जानकारी मिलनी चाहिए। रिपोर्टिंग में विशेषकर छात्र केन्द्रित दृष्टिकोण जरूरी है।
विशेषज्ञता
- नई शिक्षा नीति कैसे बदल रही है
- प्रतियोगिता परीक्षाओं के अपडेट
- छात्रों के लिए तनावमुक्त तैयारी
- बोर्ड परीक्षाओं जैक, सीबीएसई, आईसीएसई की मूल्यांकन प्रक्रिया व रिजल्ट का विश्लेषण
- कौशल विकास आधारित शिक्षा
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