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Dhanbad News: नौ तक आसमान में छाए रहेंगे बादल, होगी बारिश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद में बुधवार को दिनभर बारिश के कारण कई इलाकों में जलजमाव की समस्या उत्पन्न हुई। सड़कें पानी में डूब गईं, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में कठिनाई हुई। निवासियों ने नगर निगम से जल निकासी की उचित व्यवस्था करने की मांग की है। आने वाले दिनों में और बारिश की संभावना है।

Dhanbad News: नौ तक आसमान में छाए रहेंगे बादल, होगी बारिश

Dhanbad News: धनबाद, संवाददाता। धनबाद में बुधवार को दिनभर रुक-रुककर हुई बारिश से शहर के कई इलाकों में जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो गई। जिले में नौ अगस्त तक रुक-रुक कर बारिश होगी। साथ ही आसमान में बादल छाए रहेंगे। लगातार बारिश के कारण सड़कें पानी में डूब गईं, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई निचले इलाकों में घरों और अपार्टमेंट के बेसमेंट तक में पानी भर गया। बलियापुर-हीरक रोड स्थित कोला कुसमा के समीप कई अपार्टमेंट के बेसमेंट में बारिश का पानी घुसने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। बेसमेंट में खड़े वाहन पानी में डूब गए, जबकि कई जगहों पर बिजली और लिफ्ट संचालन को लेकर भी एहतियात बरती गई। स्थानीय लोगों ने जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर नाराजगी जताई। हंस बिहार, तपोवन कॉलोनी, कोला कुसमा, पुलिस लाइन, सरायढेला समेत कई मुहलों में सड़कों पर पानी जमा हो गया। जलजमाव के कारण राहगीरों, स्कूली बच्चों और दफ्तर आने-जाने वाले लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई दोपहिया वाहन पानी में बंद हो गए, जिससे लोगों को वाहन धक्का देकर निकालना पड़ा.

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स्थानीय लोगों की समस्याएं

स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बारिश के दौरान यही स्थिति बन जाती है, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। नालियों की नियमित सफाई नहीं होने और जल निकाशी व्यवस्था कमजोर रहने से थोड़ी देर की बारिश में भी सड़कें तालाब का रूप ले लेती हैं। लोगों ने नगर निगम से प्रभावित इलाकों में जल्द जल निकासी की व्यवस्था कराने तथा भविष्य में ऐसी समस्या से निजात दिलाने के लिए स्थायी योजना बनाने की मांग की। बारिश के कारण दिनभर शहर के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा। मौसम विज्ञान के अनुसार धनबाद सहित आसपास के क्षेत्रों में अगले पांच दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। जिले में सामान्यतः आसमान में बादल छाए रहेंगे और दो या अधिक बार हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। नौ अगस्त तक रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रह सकता है। हालांकि, एक जून से पांच अगस्त तक धनबाद में 470.1 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जबकि सामान्य बारिश 581.2 मिमी होनी चाहिए थी। जिले में अब भी 19 प्रतिशत बारिश की कमी बनी हुई है.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

धनबाद में बारिश से क्या समस्याएं उत्पन्न हुईं?
धनबाद में बारिश से जलजमाव की समस्या उत्पन्न हुई, जिससे सड़कें डूब गईं और लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ा।
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