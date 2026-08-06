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Dhanbad News: धावाचिता-बलाईटांड़ रोड पर निर्माणाधीन पुल का डायवर्सन बहा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धावचिता-बलाईटांड़ रोड पर निर्माणाधीन पुल का डायवर्सन बारिश में बह गया है, जिससे बलाईटांड़, कदमटांड़ समेत अनेक गांवों के हजारों ग्रामीण प्रभावित हुए हैं। अब लोगों को लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है, जिससे छात्रों, मरीजों और बाजार जाने वाले लोगों को कठिनाई हो रही है।

Dhanbad News: धावाचिता-बलाईटांड़ रोड पर निर्माणाधीन पुल का डायवर्सन बहा

Dhanbad News: धावाचिता-बलाईटांड़ रोड पर निर्माणाधीन पुल का डायवर्सन मंगलवार की रात तेज बारिश के कारण बह गया है। इससे बलाईटांड़, कदमटांड़, लालचक, फाटामहुल, सीता पहाड़ सहित आधा दर्जन गांवों के हजारों ग्रामीणों की आवाजाही ठप हो गई है। डायवर्सन बहने के कारण अब लोगों को मधुगोड़ा-सालदाहा होकर लंबा चक्कर लगाकर आना-जाना पड़ रहा है। इससे स्कूली छात्रों, मरीजों और दैनिक काम से जाने वाले ग्रामीणों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि डायवर्सन बहने से बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है। बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचने में दो घंटे अतिरिक्त समय लग रहा है। सब्जी आदि बेचने वाले भी समय पर बाजार नहीं पहुंच पा रहे हैं।

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