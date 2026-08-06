Dhanbad News: धावाचिता-बलाईटांड़ रोड पर निर्माणाधीन पुल का डायवर्सन बहा
Dhanbad News: धावचिता-बलाईटांड़ रोड पर निर्माणाधीन पुल का डायवर्सन बारिश में बह गया है, जिससे बलाईटांड़, कदमटांड़ समेत अनेक गांवों के हजारों ग्रामीण प्रभावित हुए हैं। अब लोगों को लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है, जिससे छात्रों, मरीजों और बाजार जाने वाले लोगों को कठिनाई हो रही है।
Dhanbad News: धावाचिता-बलाईटांड़ रोड पर निर्माणाधीन पुल का डायवर्सन मंगलवार की रात तेज बारिश के कारण बह गया है। इससे बलाईटांड़, कदमटांड़, लालचक, फाटामहुल, सीता पहाड़ सहित आधा दर्जन गांवों के हजारों ग्रामीणों की आवाजाही ठप हो गई है। डायवर्सन बहने के कारण अब लोगों को मधुगोड़ा-सालदाहा होकर लंबा चक्कर लगाकर आना-जाना पड़ रहा है। इससे स्कूली छात्रों, मरीजों और दैनिक काम से जाने वाले ग्रामीणों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि डायवर्सन बहने से बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है। बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचने में दो घंटे अतिरिक्त समय लग रहा है। सब्जी आदि बेचने वाले भी समय पर बाजार नहीं पहुंच पा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।