Dhanbad News: डीएमएफटी के 130 स्वास्थ्य कर्मियों को चार माह से मानदेय नहीं
Dhanbad News: धनबाद के स्वास्थ्यकर्मियों को पिछले चार महीने से मानदेय नहीं मिल रहा है। उनकी आमदनी में गिरावट आने से परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो गया है। चिकित्साकर्मियों ने सिविल सर्जन कार्यालय में आवेदन दिया और बकाया वेतन का जल्द भुगतान करने की मांग की, परंतु अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
Dhanbad News: धनबाद, प्रमुख संवाददाता। सदर अस्पताल समेत जिला के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) के करीब 130 स्वास्थ्यकर्मी पिछले चार माह से मानदेय नहीं मिल रहा है। मानदेय नहीं मिलने के कारण वे गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उनके सामने परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों ने बताया कि घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई, राशन और दवा जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना उनके लिए चुनौती बन गया है। मंगलवार को बाघमारा में पदस्थापित स्वास्थ्यकर्मियों ने सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचकर आवेदन सौंपा और बकाया मानदेय का शीघ्र भुगतान करने की मांग की।
कर्मचारियों का कहना है कि उनका छह माह का वेतन बकाया है और भुगतान के लिए वे लगातार संबंधित कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है।स्वास्थ्यकर्मियों ने बताया कि वे पूरी निष्ठा से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बावजूद इसके समय पर मानदेय नहीं मिलने से उनका मनोबल टूट रहा है। उनका कहना है कि आर्थिक तंगी के कारण कई कर्मचारियों को कर्ज लेकर घर चलाना पड़ रहा है। ऐसे परिस्थिति में उनका काम करना मुश्किल हो रहा है।
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