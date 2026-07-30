Dhanbad News: गुरु पूर्णिमा पर महाआरती व निकली पालकी यात्रा

Dhanbad News: धनबाद में गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। भक्तों ने विभिन्न मंदिरों और आश्रमों में विशेष पूजा-अर्चना, महाआरती और भंडारे का आयोजन किया। साईं मंदिर की पालकी यात्रा उत्सव का मुख्य आकर्षण थी। विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।

Dhanbad News: धनबाद, मुख्य संवाददाता। धनबाद में गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा, उल्लास और पारंपरिक भक्तिभाव के साथ मनाया गया। शहर के विभिन्न मंदिरों, आश्रमों और आध्यात्मिक केंद्रों में बुधवार की सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। विशेष अवसर पर जगह-जगह विशेष पूजा-अर्चना, महाआरती, भजन संध्या और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। साईं मंदिर से निकली भव्य पालकी यात्रा उत्सव का मुख्य आकर्षण कोयला नगर स्थित साईं मंदिर में रहा। गुरु पूर्णिमा पर भगवान साईं नाथ की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। पालकी यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु झूमते-गाते और साईं राम के जयकारे लगाते शामिल हुए। साथ ही कोयला नगर के श्री राधा-कृष्ण मंदिर और मां तारा मंदिर परिसर में भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव की भव्य गूंज रही। मंदिरों में विशेष महाआरती के बाद भक्तों के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया। उदय प्रताप सिंह और उनकी पत्नी रेणू सिंह ने विधिवत पूजा-अर्चना की। धनबाद विधायक राज सिन्हा, झरिया विधायक रागिनी सिंह, कुंभनाथ सिंह, कांग्रेस नेता गुड्डू सिंह, मंजीत सिंह भगनू, सुदिष्ट कुमार, संगीत कुमार, चंदन कुमार, मनीष सिंह, मुरारी, अभिषेक विश्वकर्मा, श्वेताभ सिंह, अजय पांडे, रामकिशोर, बिंदेश्वरी प्रसाद, जयकांत झा, अविनाश कुमार, मिनी मिश्रा, विक्की बादशाह, गजेंद्र चौबे सहित अन्य उपस्थित थे।

रामकृष्ण विवेकानंद सोसाइटी में पूजा-अर्चना: बैंक मोड़ के रामकृष्ण विवेकानंद सोसाइटी में गुरु पूर्णिमा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह में मंगल आरती हुई। इसके बाद गुरुदेव को शरण कर भक्तों के साथ पूजा-अर्चना शुरू हुई। डॉ गोपाल चटर्जी, सचिव सुजीत चंद्र मल्लिक और डॉ सुजाता चटर्जी की देखरेख में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। भक्तों ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था के मानस चक्रवर्ती, बादल सरकार, शामल सेन चंदन मैत्रा, सुजय नियोगी, तुलसी कांत चौधरी, वापी विश्वास, अभिजीत राय, पीयूष दास, सत्यजीत कोले, श्याम बनर्जी, अमल मुखर्जी, राजेश राय, मंगल साहा व सिद्धार्थ बनर्जी आदि उपस्थित थे।

आर्ट ऑफ लिविंग परिवार की गुरु पूजा, ध्यान एवं सत्संग: आर्ट ऑफ लिविंग परिवार धनबाद ने हाउसिंग कॉलोनी में गुरु पूजा, सामूहिक ध्यान एवं सत्संग का आयोजन किया। ध्यान, भजन एवं आध्यात्मिक सत्संग के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम में आर्ट ऑफ लिविंग की प्रशिक्षिकाएं सोनाली सिंह, अनुप्रिया गुप्ता एवं मेधा दुधानी के साथ प्रशिक्षक मयंक सिंह उपस्थित रहे। इसके अलावा वॉलेंटियर्स सुतापा मंडल, अंशु सिंह, आलोक नाग, अपर्णा, प्रारूप, संजीव, न्यशा मंडल, हेमलता सिंह, बबीता सिंह, विजय शर्मा, सुनंदा सक्रिय थीं।

कोयला नगर में जगह-जगह आयोजन: श्री वेद माता गायत्री मंदिर कोयला नगर में पांच कुंडीय गायत्री महायज्ञ निःशुल्क दीक्षा संस्कार, नामकरण संस्कार, भक्ति और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। मौके पर झरिया विधायक रागिनी सिंह भी पहुंचीं। आयोजन की सफलता में साधना सिंह, संयुक्ता शर्मा, वीणा, इंदू, रामशीला, विनीता, रूपा, सरिता रानी, विशाल, लाल बाबू, सतीश, सुशील मिश्रा, रूबी मिश्रा, निधि, विनीता देवी ने भूमिका निभाई। कोयला नगर श्री राधा-कृष्ण मंदिर व मां तारा मंदिर परिसर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। विधायक रागिनी सिंह भी कार्यक्रम में पहुंचीं। बरनाली मुखर्जी ने गुरु महिमा को समर्पित मधुर एवं हृदयस्पर्शी गीत प्रस्तुत किया। संचिता बक्शी के मार्गदर्शन में बच्चों ने गुरुदेव को समर्पित मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। मातृ संघ जनकल्याण सेवाश्रम के सचिव स्वामी अच्युतानंद ने सभी प्रतिभागियों को प्रसाद व प्रशस्ति-पत्र दिया।

इस्कॉन में गुरु पूर्णिमा महोत्सव संपन्न: इस्कॉन धनबाद वृंदावन विहार में बुधवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर श्रील प्रभुपाद को पुष्पांजलि अर्पित की तथा गुरु-तत्व के महत्व का स्मरण किया। कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण, गुरु पूजा एवं संकीर्तन से हुई। इसके पश्चात अच्युत गुणधाम दास ने गुरु एवं शिक्षा गुरु का जीवन में महत्व विषय पर प्रवचन दिया। दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान द्वारा लटाकुट्टू कल्याणपुर में महोत्सव का आयोजन किया गया। साथ ही भूईफोड़ मंदिर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया। यहां यज्ञ, हवन व पूजा का आयोजन किया गया। अचलानंदजी सहित अन्य उपस्थित थे।