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Dhanbad News: हरिणा शाखा में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया गया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हरिणा शाखा में गुरु पूर्णिमा उत्सव श्रद्धा व उत्साह से मनाया गया। स्वयंसेवकों ने भारत माता तथा भगवा ध्वज का पूजन कर राष्ट्र एवं संस्कृति के प्रति निष्ठा व्यक्त की। जिला संघ चालक ने इसे भारतीय संस्कृति की महान परंपरा बताया। इस अवसर पर कई प्रमुख व्यक्ति उपस्थित रहे।

Dhanbad News: हरिणा शाखा में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया गया

Dhanbad News: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हरिणा शाखा में बुधवार को गुरु पूर्णिमा उत्सव श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया गया। स्वयंसेवकों ने भारत माता के चित्र व भगवा ध्वज का पूजन कर राष्ट्र एवं संस्कृति के प्रति निष्ठा व्यक्त की। जिला संघ चालक बिशु रवानी ने बौद्धिक में कहा कि गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति की महान परंपरा का प्रतीक है। मौके पर विभाग सह शारीरिक प्रमुख गौतम सन्नी, जिला व्यवस्था प्रमुख विनय पाण्डेय, दिलीप वर्णवाल, जीवन रवानी, बालेश्वर साव आदि मौजूद थे।

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