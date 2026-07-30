Dhanbad News: गायत्री ज्ञान मंदिर सिंदरी में 12 घंटे का अखंड जाप
Dhanbad News: गुरु पूर्णिमा पर विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। गायत्री ज्ञान मंदिर में 12 घंटे का अखंड जाप और तीन कुंडीय गायत्री महायज्ञ हुआ। कार्यक्रम में दीक्षा और जन्मदिवस संस्कार भी संपन्न हुए। शाम को दीप जलाकर महादीप यज्ञ और संगीत संध्या का आयोजन किया गया।
Dhanbad News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में सुबह से ही पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वावधान में गायत्री ज्ञान मंदिर सिंदरी परिसर में 12 घंटे का अखंड जाप किया गया। इसके साथ ही तीन कुंडीय गायत्री महायज्ञ में बड़ी संख्या में भाई-बहनों और बच्चों ने भाग लिया। महायज्ञ के बाद सत्संकल्प का पाठ हुआ और गुरुदेव के सूक्ष्म संरक्षण में दीक्षा व जन्मदिवस संस्कार संपन्न कराए गए। संध्या बेला में दीप प्रज्ज्वलित कर महादीप यज्ञ एवं संगीत संध्या का आयोजन हुआ, जहां बहनों ने भजनों से प्रांगण को भक्तिमय बना दिया।
इस दौरान वेदमूर्ति पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा स्थापित गायत्री परिवार के संकल्प 'मनुष्य में देवत्व का विकास और धरती पर स्वर्ग का अवतरण' को याद किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन शालिनी यादव, शिम्पी सिंह, संगीता और रेखा द्वारा सामूहिक रूप से किया गया।
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