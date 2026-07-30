Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dhanbad News: गायत्री ज्ञान मंदिर सिंदरी में 12 घंटे का अखंड जाप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

Dhanbad News: गुरु पूर्णिमा पर विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। गायत्री ज्ञान मंदिर में 12 घंटे का अखंड जाप और तीन कुंडीय गायत्री महायज्ञ हुआ। कार्यक्रम में दीक्षा और जन्मदिवस संस्कार भी संपन्न हुए। शाम को दीप जलाकर महादीप यज्ञ और संगीत संध्या का आयोजन किया गया।

Dhanbad News: गायत्री ज्ञान मंदिर सिंदरी में 12 घंटे का अखंड जाप

Dhanbad News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में सुबह से ही पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वावधान में गायत्री ज्ञान मंदिर सिंदरी परिसर में 12 घंटे का अखंड जाप किया गया। इसके साथ ही तीन कुंडीय गायत्री महायज्ञ में बड़ी संख्या में भाई-बहनों और बच्चों ने भाग लिया। महायज्ञ के बाद सत्संकल्प का पाठ हुआ और गुरुदेव के सूक्ष्म संरक्षण में दीक्षा व जन्मदिवस संस्कार संपन्न कराए गए। संध्या बेला में दीप प्रज्ज्वलित कर महादीप यज्ञ एवं संगीत संध्या का आयोजन हुआ, जहां बहनों ने भजनों से प्रांगण को भक्तिमय बना दिया।

इस दौरान वेदमूर्ति पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा स्थापित गायत्री परिवार के संकल्प 'मनुष्य में देवत्व का विकास और धरती पर स्वर्ग का अवतरण' को याद किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन शालिनी यादव, शिम्पी सिंह, संगीता और रेखा द्वारा सामूहिक रूप से किया गया।

ये भी पढ़ें:Balrampur News: गुरु पूर्णिमा पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब
ये भी पढ़ें:कटघर पर रामगंगा की महाआरती की
ये भी पढ़ें:Ranchi News: गुरु पूर्णिमा पर गायत्री प्रज्ञापीठ में अखंड जाप को उमड़े श्रद्धालु
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dhanbad News Dhanbad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।