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Dhanbad News: गुरु पूर्णिमा पर भुरूंगिया से निकली बोल बम यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: गुरु पूर्णिमा पर भुरूंगिया के ग्रामीणों ने बोल बम यात्रा निकाली। ग्रामीणों ने दामोदर नदी से जल लेकर शिव शक्ति धाम जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। वहीं, सरस्वती विद्या मंदिर में गुरु पूर्णिमा और महर्षि वेदव्यास जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया, जिसमें विद्यालय के परिवार ने दीप प्रज्वलित किए।

Dhanbad News: गुरु पूर्णिमा पर भुरूंगिया से निकली बोल बम यात्रा

Dhanbad News: गुरु पूर्णिमा पर भुरूंगिया के ग्रामीणों ने बोल बम यात्रा निकाली। ग्रामीण दामोदर नदी के तेलमच्चो घाट से जल उठाकर गाजे-बाजे व बोल बम के जयकारे के साथ पैदल शिव शक्ति धाम पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि व शांति की कामना की। घाट पर विधि-विधान से पूजा व संकल्प कराया गया। यात्रा में महिला, पुरुष व बच्चे शामिल हुए। मौके पर सुरन रवानी, कपूर रवानी, कैलाश रवानी, रूपदेव रवानी, शिवाकर महतो, श्रीनाथ गोप, बिरजू रवानी आदि मौजूद थे। इधर सरस्वती विद्या मंदिर सिनीडीह में गुरु पूर्णिमा सह महर्षि वेदव्यास जयंती धूमधाम से मनाई गई। प्रधानाचार्य रामाकान्त राणा, उप प्रधानाचार्य नवीन कुमार समेत विद्यालय परिवार ने दीप प्रज्वलन व पुष्पार्चन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

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बाल भारती व कन्या भारती के छात्र-छात्राओं ने आचार्य-दीदीजी को सम्मानित किया। मौके पर पंकज गुप्ता, धर्मेंद्र तिवारी, विनय पांडेय, रामाकांत मिश्रा, सीमा सहाय व उत्तम ग्याली आदि मौजूद थे। वहीं सरस्वती विद्या मंदिर बाघमारा में भी प्राचार्य संतोष कुमार झा समेत आचार्यों ने वेदव्यास के चित्र पर दीप प्रज्वलित व पुष्पार्चन किया। समिति अध्यक्ष माधव सिंह, कोषाध्यक्ष अशोक कुमार राय, सदस्य विनय कुमार पांडेय व जिला संघचालक विशु रवानी समेत अन्य मौजूद थे।

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