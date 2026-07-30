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Dhanbad News: गुरु पूर्णिमा पर श्री सिद्ध साईं धाम में विशेष पूजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: झरिया के श्री सिद्ध साईं धाम मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर विशेष पूजा अर्चना और भंडारा का आयोजन किया गया। पंडित कपिल पांडेय और महेश झा ने साई बाबा की पूजा की। यजमान अशोक वर्मा थे और शाम को संध्या आरती का आयोजन किया गया। कई प्रमुख सदस्य इस अवसर पर उपस्थित थे।

Dhanbad News: गुरु पूर्णिमा पर श्री सिद्ध साईं धाम में विशेष पूजा

Dhanbad News: झरिया चार नंबर भागा रोड स्थित श्री सिद्ध साईं धाम मंदिर में बुधवार को गुरु पूर्णिमा पर विशेष पूजा अर्चना व भंडारा का आयोजन किया गया। सर्व प्रथम पंडित कपिल पांडेय, महेश झा ने विधिवत साई बाबा की पूजा अर्चना कराई। यजमान के रूप में अशोक वर्मा बैठे थे। शाम को संध्या आरती की गई। मौके पर मंदिर समिति अध्यक्ष अशोक वर्मा, सर्वजीत सिंह सोनू, अधिवक्ता पार्थो प्रमाणिक, जवाहर सिंह, मधुसूदन बनर्जी, बिरजू प्रसाद, तरुण दास, नरेश प्रसाद, रामनाथ पाठक, योगेंद्र यादव, सिमरनजीत सिंह उर्फ मोनू, विनोद पासवान, सत्येंद्र चौहान, जावेद खान, पार्षद मुनीलाल राम आदि मौजूद थे।

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