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Dhanbad News: बस्ताकोला गायत्री शक्तिपीठ में पांच कुंडीय यज्ञ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: बस्ताकोला में बुधवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पांच कुंडीय गायत्री यज्ञ हुआ। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हवन-यज्ञ में भाग लिया और नि:शुल्क गुरु दीक्षा का लाभ उठाया। आयोजन का समापन आरती और महाप्रसाद वितरण के साथ हुआ।

Dhanbad News: बस्ताकोला गायत्री शक्तिपीठ में पांच कुंडीय यज्ञ

Dhanbad News: गायत्री शक्तिपीठ बस्ताकोला में बुधवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। मौके पर पांच कुंडीय गायत्री यज्ञ हुआ। सुबह प्रभात फेरी से शुरू हुए इस आयोजन में जिले के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने गुरुदेव व माताजी को श्रद्धा-पुष्प अर्पित किए। यज्ञशाला में लता जायसवाल और राजकुमारी शर्मा ने सामूहिक रूप से हवन-यज्ञ संपन्न कराया। गायत्री मंत्रोच्चार के साथ शुरू हुए अनुष्ठान में नि:शुल्क गुरु दीक्षा व विभिन्न संस्कार कराए गए। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य ट्रस्टी विभूति शरण सिंह, नरेश भट्ट, एके गौतम, लता प्रसार, नमिता विश्वकर्मा, दुलारी पाठक, मीरा सिंह, ममता सिंह, उमा, सीमा, उषा, कुमार भृगु, विमल दास, कंचन जी, गुंजन और क्रांति आदि सक्रिय योगदान रहा।

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महोत्सव का समापन आरती, शांति पाठ और महाप्रसाद वितरण के साथ हुआ। जिला मीडिया प्रभारी आरती शर्मा ने बताया कि बस्ताकोला के अलावा धनबाद के गायत्री नगर, कुमारडुबी, सिंदरी गायत्री मंदिर, जामाडोबा शक्तिपीठ, टुंडी, कतरास, सुदामडीह, शालीमार, डिगवाडीह ड्राइवर कॉलोनी और हाउसिंग कॉलोनी में भी गुरु पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।

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