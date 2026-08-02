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Dhanbad News: निर्माणाधीन आयुष्मान आरोग्य भवन से 21 पीस सरिया चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: बाघमारा के मधुबन बस्ती में निर्माणाधीन आयुष्मान आरोग्य भवन से शनिवार तड़के गार्डों ने सरिया चोरी करते हुए मधुसूदन महतो को रंगे हाथ पकड़ा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और आरोपी की निशानदेही पर सहयोगी मंगरा रविदास को भी पकड़ा। अंततः चोरी गए सामान की वापसी पर आरोपियों को निजी मुचलके पर रिहा किया गया।

Dhanbad News: निर्माणाधीन आयुष्मान आरोग्य भवन से 21 पीस सरिया चोरी

Dhanbad News: बाघमारा के मधुबन बस्ती स्थित निर्माणाधीन आयुष्मान आरोग्य भवन से शनिवार तड़के लोहे का सरिया चोरी करते हुए भवन के गार्ड शिबू महथा और राजेश महथा ने बस्ती निवासी मधुसूदन महतो को रंगे हाथ पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची खरखरी पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर थाना ले गई। जानकारी के अनुसार, सरकारी योजना के तहत निर्माणाधीन भवन परिसर में रखे सरिये को आरोपी देर रात उठाकर कुछ दूरी पर स्थित मंगरा रविदास के घर में छिपा रहा था। पहले से उसकी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रहे गार्डों ने पीछा कर उसे चोरी के सरिये के साथ दबोच लिया। इस दौरान मंगरा रविदास मौके से फरार हो गया।

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गार्डों ने आरोपी को निर्माण स्थल के पास एक खंभे से बांधकर रखा और पुलिस के हवाले कर दिया।आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने मंगरा रविदास के घर छापेमारी कर उसे भी पकड़ लिया और दोनों से पूछताछ की। गार्ड शिबू महथा और राजेश महथा ने संयुक्त रूप से पुलिस को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। इधर शनिवार देर शाम खरखरी पुलिस ओपी में हुई त्रिपक्षीय वार्ता में चोरी गए 21 पीस सरिया वापस करने पर सहमति बनी, जिसके बाद दोनों आरोपियों को निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया।

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