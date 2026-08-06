Dhanbad News: गोधर में फिर बना दो फीट चौड़ा गोफ, भड़की भूमिगत आग से गैस रिसाव, दहशत

Dhanbad News: गोधर छह नंबर बस्ती में भू-धसान और भूमिगत आग का खतरा पुनः सामने आया। स्थानीय निवासी रविंद्र वर्मा के घर के पास दो फीट चौड़ा गोफ बन गया, जिससे जहरीली गैस का रिसाव होने लगा। लगभग 50 घर और 250 लोग खतरे में हैं। अधिकारियों ने गैस मापी की, लेकिन गोफ की भराई का कार्य शुरू नहीं किया गया।

Dhanbad News: कुसुंडा क्षेत्र की न्यू गोधर कुसुंडा कोलियरी अंतर्गत गोधर छह नंबर बस्ती में बुधवार को एक बार फिर भू-धसान और भूमिगत आग का खतरनाक रूप देखने को मिला। दोपहर के वक्त तेज धमाके के साथ स्थानीय निवासी रविंद्र वर्मा के घर के पास अचानक करीब दो फीट चौड़ा गोफ बन गया। गोफ से लगातार हो रहे जहरीली गैस के रिसाव से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि गोफ घर के ठीक पीछे बना, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना के वक्त पास ही सिलाई का काम कर रहीं गीता देवी जान बचाकर सुरक्षित स्थान की ओर भागीं। स्थानीय निवासियों के अनुसार, इस गोफ और लगातार हो रहे गैस रिसाव के कारण बस्ती के लगभग 50 घर और करीब 250 लोग सीधे तौर पर खतरे की जद में आ गए हैं। भू-धसान का दायरा बढ़ने की आशंका से लोग पूरी तरह सहमे हुए हैं。

स्थानीय अधिकारीयों की प्रतिक्रिया सूचना पर परियोजना पदाधिकारी (पीओ) दिलीप कुमार, प्रबंधक पीके सिंह और सेफ्टी ऑफिसर अभय कुमार अपनी टीम के साथ पहुंचे। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर केवल गैस की मापी की, लेकिन समाचार लिखे जाने तक गोफ की भराई का कार्य शुरू नहीं किया गया था।

स्थानीय नेताओं की चिंताएँ स्थानीय नेता गुड्डू चौहान और वार्ड 13 के पार्षद प्रतिनिधि राम प्रसाद पीओ से कहा कि महज दो महीने पहले भी यहां भू-धसान हुआ था। लोग बेलगढ़िया जाने को तैयार हैं, लेकिन वहां क्वार्टरों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है। उन्होंने नियमानुसार मुआवजा, आवंटन पत्र और सुविधाएं देने की मांग की। इस पर पीओ दिलीप कुमार ने बताया कि प्रभावित परिवारों को बेलगढ़िया शिफ्ट करने के लिए वाहनों की व्यवस्था कर दी गई है। फिलहाल 13 परिवारों के आवंटन पत्र तैयार हैं और शेष परिवारों के कागजात सत्यापन के लिए अंचलाधिकारी (सीओ) कार्यालय भेजे गए हैं। प्रक्रिया पूरी होते ही सभी को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।