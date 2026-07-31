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Dhanbad News: राजेंद्र सरोवर में सावन की पहली सोमवारी को शिव महाआरती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद में सावन की पहली सोमवारी को जीटा द्वारा राजेंद्र सरोवर में भव्य शिव महाआरती का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम लगातार पांचवे साल हो रहा है, जिसमें वाराणसी से आचार्य रणधीर की टीम और देहरादून से अनुज श्रीवास्तव की टीम शामिल होगी। महाआरती में 11 हजार दीप जलाए जाएंगे।

Dhanbad News: राजेंद्र सरोवर में सावन की पहली सोमवारी को शिव महाआरती

Dhanbad News: धनबाद, विशेष संवाददाता। सावन की पहली सोमवारी को धनबाद स्थित राजेंद्र सरोवर में जीटा की ओर से भव्य शिव महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। जीटा की ओर से गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी एसोसिएशन के अध्यक्ष अमितेश सहाय एवं महासचिव राजीव शर्मा ने दी। बताया गया कि तीन अगस्त को सावन की पहली सोमवारी है। उसी दिन शाम को शिव महाआरती का आयोजन किया गया है। लगातार पाचवें साल जीटा की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वाराणसी के प्रसिद्ध ⁠दशाश्वमेध घाट की तर्ज पर महाआरती होगी। वाराणसी से इसके लिए आचार्य रणधीर अपनी 12 सदस्यीय टीम के साथ धनबाद पधारेंगे।

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वहीं देहरादून से अनुज श्रीवास्तव 17 सदस्यी टीम के साथ आ रहे हैं, जो भजन प्रस्तुत करेंगे। टीम में डमरू, शंख, मृदंग वादक आदि भी हैं। महाआरती के दौरान 11 हजार दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। बताया गया कि तैयारी शुरू हो गई है। मौके पर विजय अग्रवाल, अमन सिंह, उमेश हेलीवाल, संदीप अग्रवाल, मेजर सिंह, मनोरंजन सिंह, अशोक पाल, आनंद चौरसिया आदि मौजूद थे।

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