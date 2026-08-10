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Dhanbad News: कामिका एकादशी पर झरिया,धनबाद के भक्तों ने 256 निसान श्याम प्रभू को किया अर्पित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: झरिया, प्रतिनिधि। कामिका एकादशी के अवसर पर झरिया श्री श्याम मंदिर से भव्य निसान शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में 231 भक्त भाग लिए और विभिन्न स्थानों से होकर लौटे। बाबा का अलौकिक श्रृंगार किया गया, जिससे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मौके पर कई सदस्य उपस्थित थे।

Dhanbad News: कामिका एकादशी पर झरिया,धनबाद के भक्तों ने 256 निसान श्याम प्रभू को किया अर्पित

Dhanbad News: झरिया, प्रतिनिधि। कामिका एकादशी के पावन अवसर पर रविवार को झरिया श्री श्याम मंदिर से गाजे-बाजे के साथ भव्य निसान शोभा यात्रा निकाली गई।

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यात्रा का आरंभ

सर्वप्रथम पंडित कैलाश पांडेय ने विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ निशान पूजन कराया, जिसमें मुख्य यजमान के रूप में मारवाड़ी महिला समिति की मंजू देवी एवं मीरा देवी सपरिवार शामिल हुईं। इसके बाद 'हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा' और 'खाटू नरेश की जय' के जयकारों के साथ शोभा यात्रा शुरू हुई।

भक्तों की संख्या

इस भव्य यात्रा में 231 भक्त हाथों में मोर पंख लगे निसान लिए जयघोष करते चल रहे थे। यात्रा लाल बाजार, लक्ष्मीनिया मोड़, सब्जी पट्टी, बाटा मोड़, मेन रोड, चार नंबर मोड़ और धर्मशाला रोड होते हुए पुनः मंदिर पहुंची, जहां भक्तों ने बाबा के चरणों में निशान अर्पित किए।

विशेष आयोजन

वहीं बरमसिया से भी 25 निशान लेकर भक्तों की टोली पैदल झरिया धाम पहुंची। दोपहर में बाबा का विभिन्न फूलों से अलौकिक श्रृंगार किया गया, जिसके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। शाम को संध्या आरती के बाद स्थानीय गायकों द्वारा भजन-कीर्तन का आयोजन हुआ, जो देर रात तक चला। मौके पर अध्यक्ष रघुवीर अग्रवाल, विवेक सिंघल, विक्की शर्मा, संदीप कथूरिया, राजेश तुलस्यान, जयंत अग्रवाल, दिनेश चिनानिया, यशवंत अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल और दिनेश अग्रवाल सहित कई सदस्य उपस्थित थे।

सामान्य प्रश्न

कामिका एकादशी के अवसर पर कौन सी यात्रा निकाली गई?
कामिका एकादशी के अवसर पर झरिया श्री श्याम मंदिर से भव्य निसान शोभा यात्रा निकाली गई।
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