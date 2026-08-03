Dhanbad News: कलश यात्रा के साथ तीन दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू
Dhanbad News: हनुमान नगर स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर का तीन दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव रविवार को भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ। इस यात्रा में 251 महिलाएं और कन्याएँ शामिल हुईं, जो कलश लेकर चल रही थीं। यात्रा के दौरान खास मेहमानों ने भी भाग लिया। पूजा और हरि कीर्तन सोमवार से आरंभ होगा।
Dhanbad News: चौथाई कुल्ही हनुमान नगर स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर का तीन दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव रविवार को भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ शुरू हो गया। पूरा क्षेत्र 'हर हर महादेव', 'जय श्री राम' और 'जय वीर हनुमान' के उद्घोषों से गुंजायमान रहा। बैंड-बाजे के साथ निकली इस यात्रा में मुख्य यजमान मनोज कुमार सिंह संग पत्नी शांति देवी और मुकेश केशरी संग पत्नी कमला देवी मुख्य कलश लेकर चल रहे थे। शोभा यात्रा में 251 महिलाएं व कन्याएं माथे पर कलश लिए शामिल हुईं। यह यात्रा कतरास मोड़ और बकरीहांट मोड़ होते हुए राजा तालाब पहुंची, जहां पंडित अजय शास्त्री ने विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ जलभरी की रस्म पूरी कराई।
इसके बाद यात्रा लक्ष्मीनिया मोड़, लाल बाजार, चिल्ड्रेन पार्क मोड़ और थाना मोड़ होते हुए वापस मंदिर पहुंची, जहां कलश स्थापित कर वैदिक अनुष्ठान किए गए। सोमवार से विधिवत पूजा और अखंड हरि कीर्तन आरंभ होगा। इस पावन अवसर पर पार्षद मेघा देवी, पिंकू चंद्रवंशी, रवि चंद्रवंशी, पिंकू चौबे, गुड्डू केशरी, दीपू सिंह, विवेक रवानी, बंटी सिंह, गुंजन भगत, बिट्टू सिंह, राजेश साव और अजय वर्मा आदि मौजूद थे।
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