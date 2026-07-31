Dhanbad News: शिव मंदिर में श्रीरामचरितमानस मास पारायण शुरू

Dhanbad News: सिंदरी। शाहपुरा स्थित प्राचीन शिव मंदिर परिसर में शुक्रवार को श्रद्धा, भक्ति और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच एक माह तक चलने वाले श्रीरामचरितमानस मास पारायण का भव्य शुभारंभ हुआ। यह धार्मिक अनुष्ठान 30 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त 2026 को पूर्णाहुति एवं विशेष पूजा-अर्चना के साथ संपन्न होगा। आयोजन के प्रथम दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव एवं भगवान श्रीराम की पूजा-अर्चना कर क्षेत्र में सुख, शांति, समृद्धि तथा जनकल्याण की कामना की। पूरे माह प्रतिदिन श्रीरामचरितमानस का विधिवत पाठ, भजन-कीर्तन एवं अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें स्थानीय श्रद्धालु बढ़-चढ़कर भाग लेंगे। आयोजकों ने बताया कि श्रीरामचरितमानस का नियमित पाठ समाज में आध्यात्मिक चेतना, नैतिक मूल्यों, आपसी प्रेम, भाईचारे एवं सांस्कृतिक परंपराओं को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण माध्यम है।