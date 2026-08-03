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Dhanbad News: जामाडोबा में दीप गायत्री महायज्ञ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: गायत्री परिवार द्वारा जामाडोबा शास्त्री नगर स्थित सरस्वती मंदिर में भव्य दीप गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें श्रद्धालुओं ने समाज और राष्ट्र की सुख-शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। सभी ने नैतिक मूल्यों और सामाजिक समरसता के संदेश को फैलाने का संकल्प लिया।

Dhanbad News: जामाडोबा में दीप गायत्री महायज्ञ

Dhanbad News: गायत्री परिवार के तत्वावधान में शनिवार को जामाडोबा शास्त्री नगर स्थित सरस्वती मंदिर परिसर में भव्य दीप गायत्री महायज्ञ हुआ। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं व स्थानीय नागरिकों ने परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के सुख, शांति, समृद्धि एवं उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामना की। श्रद्धालुओं ने गायत्री महायज्ञ के माध्यम से नैतिक मूल्यों, संस्कारों और सामाजिक समरसता का संदेश जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। आयोजन को सफल बनाने में लता जायसवाल, राजकुमारी, खुशबू यादव, विभूति सिंह तथा कैलाश यादव का सराहनीय योगदान रहा।

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