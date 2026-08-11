Dhanbad News: जामाडोबा शिव मंदिर में भव्य भजन-कीर्तन, भजनों पर झूमे श्रद्धालु
Dhanbad News: जोड़ापोखर में जामाडोबा शिव मंदिर में सोमवार को भव्य भजन-कीर्तन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें भजन मंडली ने कई मधुर भक्ति गीत प्रस्तुत किए। श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में झूमकर भगवान भोलेनाथ की पूजा की। दूर-दूर से भक्त आए और मंदिर को आकर्षक सजावट से सजाया गया।
Dhanbad News: जोड़ापोखर, प्रतिनिधि। जामाडोबा शिव मंदिर परिसर में सोमवार को आयोजित भव्य भजन-कीर्तन कार्यक्रम से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। इस धार्मिक अनुष्ठान में भजन मंडली ने एक से बढ़कर एक मधुर और हृदयस्पर्शी भक्ति गीत प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। भजन मंडली के कलाकारों ने ‘डम-डम ढोल बाजे तेरी नगरिया में..., सारी दुनिया तेरे ही गुण गाती है..., शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा.. और तुम तो भोलेनाथ हो, भांग पीकर झूम जाते हो..., जैसे कई मनमोहक भजनों की प्रस्तुतियां दीं। इन भक्ति गीतों पर श्रद्धालु झूमने को विवश हो गए, जिससे पूरा मंदिर परिसर शिवमय हो गया।
इस पावन अवसर पर दूर-दराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। भक्तों ने बाबा भोलेनाथ के दरबार में शीश नवाकर सुख, समृद्धि और परिवार की खुशहाली की मंगल कामना की। भजन-कीर्तन को लेकर मंदिर परिसर को प्राकृतिक फूलों और आकर्षक विद्युत सज्जा से भव्य रूप से सजाया गया था। रंग-बिरंगी रोशनी और कलात्मक सजावट ने मंदिर की अलौकिक सुंदरता में चार चांद लगा दिए, जो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रही।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।