Dhanbad News: बलियापुर के स्कूल में एमडीएम बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में लगी आग
Dhanbad News: अलकडीहा में नया प्राथमिक विद्यालय हरि बोल थान मुकुंदा में शुक्रवार को गैस सिलेंडर में आग लगने से बच्चों में अफरातफरी मच गई। प्रधानाध्यापक गिरधारी महतो ने बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। ग्रामीणों ने मिलकर आग पर काबू पाया। विद्यालय में अग्निशामक यंत्र की期限 समाप्त हो गई थी।
Dhanbad News: अलकडीहा, प्रतिनिधि। बलियापुर प्रखंड अंतर्गत नया प्राथमिक विद्यालय हरि बोल थान मुकुंदा में शुक्रवार को बच्चों का मध्याह्न भोजन बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग की तेज लपटें उठने से स्कूल में अफरातफरी मच गई और बच्चे इधर-उधर भागने लगे। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण जुट गए। विद्यालय के प्रधानाध्यापक गिरधारी महतो ने सूझबूझ दिखाते हुए सभी बच्चों को तुरंत क्लास से सुरक्षित बाहर निकाला।
ग्रामीणों की मदद
इसी बीच मुकुंदा पंचायत समिति सदस्य हीरालाल मोदक ने साहस का परिचय देते हुए गैस सिलेंडर को झगड़ (लोहे का औजार) के माध्यम से खींचकर बाहर निकाला। इसके बाद ग्रामीणों ने एकजुट होकर पानी, बालू और भीगे हुए बोरे की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया। संयोग अच्छा था कि सिलेंडर फटा नहीं अन्यथा बड़ी दुर्घटना हो सकती थी।
विद्यालय की स्थिति
इस हादसे के बाद बच्चों को बिना एमडीएम खिलाए ही छुट्टी दे दी गई। प्रधानाध्यापक ने बताया कि माता समिति द्वारा खाना बनाने के क्रम में यह आग लगी थी। उन्होंने विभाग की पोल खोलते हुए कहा कि विद्यालय में अग्निशमन यंत्र तो था, लेकिन वह एक्सपायर हो चुका है, जिससे आपातकाल में उसका कोई लाभ नहीं मिला। विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या 33 है। इनमें 18 छात्राएं और 15 छात्र हैं। आज की उपस्थिति में कुल 22 बच्चे ही विद्यालय आए थे। प्राचार्य ने संकुल संसाधन विभाग के सीआरपी को घटना की पूरी सूचना दे दी है। इस विद्यालय में महज एक ही शिक्षक गिरधारी महतो हैं। उन्होंने बताया कि अकेले बच्चों को पढ़ाने में काफी दिक्कत होती है, इसलिए उन्होंने विभाग से विद्यालय में अतिरिक्त शिक्षक देने की मांग की है。
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