Dhanbad News: धमक घटते ही फहीम के वफादारों ने प्रिंस खान का दामन थामा
Dhanbad News: 17 वर्षों से जेल में बंद वासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान का पावर घटते ही प्रिंस खान के साथ उसके करीबी रंगदारी वसूली कर रहे हैं। सैफी का प्रिंस खान से जुड़ाव और रंगदारी वसूली के बारे में विवरण सामने आया है। पुलिस के पास प्रिंस खान और उसके गुर्गों की जानकारी है।
Dhanbad News: 17 वर्षों से जेल में बंद वासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान का पावर घटते ही वफादारों ने भी उससे किनारा कर लिया। फहीम खान के कई करीबी प्रिंस खान से जुड़ कर रंगदारी वसूली में उसका साथ दे रहे हैं। कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार प्रिंस खान के सहयोगी सैफ अब्बास नकवी उर्फ सैफी के खिलाफ चार्जशीट में यह खुलासा हुआ है। सैफी ने रिमांड के दौरान प्रिंस खान से जुड़े तमाम लोगों के नामों का खुलासा किया है। फहीम खान का धनबाद के रेल ठेकों में दबदबा रहने की बातें पूर्व में सामने आती रही हैं। अब रेल ठेका में प्रिंस खान घुसने की जद्दोजहद में है। सैफी ने पुलिस को बताया है कि कभी फहीम खान के करीबी रहा मंसूर अब प्रिंस खान को रेल ठेकेदारों से रंगदारी दिलाने में बिचौलिए का काम कर रहा है। गोमो क्षेत्र में 22 करोड़ रुपए का टेंडर लेने वाली एजेंसी से प्रिंस खान ने एक प्रतिशत यानी 22 लाख रुपए वसूले थे। इस वसूली में जामाडोबा के शेरू और मंसूर की अहम भूमिका रहने की बात कही। दोनों को रंगदारी में पांच-पांच लाख रुपए भी मिले थे, जबकि बाकी 12 लाख रुपए प्रिंस खान को भेजा गया था। फहीम का करीबी व रेल ठेके का काम देखने वाला शाहिद भी प्रिंस के लिए काम कर रहा है। सैफी ने पुलिस को बताया है कि फहीम का बेहद करीबी रिश्तेदार भी प्रिंस खान से नियमित संपर्क में है। वह वासेपुर क्षेत्र में जमीन खरीद-बिक्री पर नजर रखता है और खबर प्रिंस खान को देता है। मैनेज भी वही करता है और प्रिंस तक रंगदारी का पैसा पहुंचाता है। बदले में उसे 20 प्रतिशत कमीशन मिलता है।
वसूली की नई तरकीबें
मजेदार बात तो यह है कि एक तरफ प्रिंस खान फहीम खान और उसके पुत्रों को खुलेआम धमकी देता है और वहीं बेहद करीबी रिश्तेदार प्रिंस से गलबहिया कर रहा है। हालांकि यहां यह भी जानना जरूरी है कि सैफी ने प्रिंस खान से अलग होने के बाद फहीम के उस रिश्तेदार को धमकियां भी दी थीं। पुलिस पता लगा रही है कि कहीं प्रतिशोध में सैफी ने उसका नाम तो नहीं लिया।
भूली मोड़ में एक अपार्टमेंट के बिल्डर से वसूले 90 लाख
प्रिंस खान ने अब तक की सबसे बड़ी रंगदारी भूली मोड़ में बन रहे एक अपार्टमेंट के बिल्डर से वसूली है। एक टायर शोरूम संचालक का जीजा यहां अपार्टमेंट बना रहा है। सैफी ने पुलिस को बताया कि प्रिंस खान का बड़ा भाई गोपी खान ने उस पर दबाव बना कर उससे 90 लाख रुपए की वसूली की। इस वसूली के सभी किस्तों का हिसाब सैफी ने दिया है। पुलिस के पास प्रिंस खान को रंदगारी देने वाले 80 लोगों की लिस्ट हैं। लिस्ट में कई चर्चित बिल्डर, अस्पताल के मालिक, लोहा और कोयला के कारोबारियों के साथ सर्वाधिक जमीन का कारोबार करनेवाले लोग शामिल हैं। इन रंगदारियों में बिचौलिया का काम करनेवाले या तो जेल जा चुके हैं या फिर पुलिस की रडार पर हैं।
पुलिस के पास प्रिंस खान के 95 गुर्गों की है कुंडली
पुलिस के पास प्रिंस खान से जुड़े 95 गुर्गों की कुंडली है। इनमें से ज्यादातर जेल की हवा खा चुके हैं। कुछ ऐसे भी हैं, जिस पर पुलिस लगातार निगरानी रखे हुए है। प्रिंस खान को हथियार और शूटर सप्लाई करनेवाले 21 लोगों के नाम सैफी ने पुलिस को बताए हैं। इसमें स्थानीय कुछ लोगों को छोड़ कर लखनऊ का मिशम, मुंबई का अर्शी, यूपी जौनपुर का शहजाद, शोहजब, अताह, पांडरपाला का अफसर, शिवा डोम, संजू, हजारीबाग जेल में बंद हरि तिवारी, पलामू का अफzal, कतरास का गणेश गुप्ता, लारेंस बिश्नोई गिरोह का दीप, बरवाअड्डा का विक्की और विकास आदि शामिल हैं।
कमन सवाल
लेखक के बारे मेंRavikant Jha
शॉर्ट बायो : रविकांत झा पिछले 24 वर्षों से पत्रकारिता फील्ड में हूं। फिलहाल ‘हिन्दुस्तान’ धनबाद में चीफ रिपोर्टर की भूमिका में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूं।
परिचय एवं अनुभव
रविकांत झा झारखंड के मीडिया जगत के एक जानेमाने नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 24 वर्षों से अधिक समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के लिए क्राइम और रेलवे बिट पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अखबार के साथ-साथ डिजिटल मीडिया के लिए भी रविकांत रोचक व पठनीय कंटेंट देते रहते हैं। इनकी झारखंड की पत्रकारिता में गहरी पैठ है।
करियर का सफर
रविकांत झा ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2002 में दैनिक जागरण धनबाद से की थी। रविकांत वर्ष 2010 तक दैनिक जागरण धनबाद के साथ रहे। जागरण में वे शिक्षा, लाइफ स्टाइल एंड एंटरटेनमेंट के साथ रेलवे और धर्म-अध्यात्म व समाज जैसों विषयों को कवर करते थे। यह वह दौर था जब कागजों और पैक्स से पत्रकारिता कंप्यूटर और ई-मेल पर शिफ्ट हो रहा था। वर्ष 2010 में उन्होंने ‘हिन्दुस्तान’ धनबाद का दामन थामा। वर्ष 2010 में मीडिया जगत में न्यू मीडिया का अंकुरण हो चुका था। हिन्दुस्तान में रहते उन्होंने क्राइम और रेलवे जैसी बिट पर अपनी गहरी पहचान बनाई। न्यू मीडिया के साथ तालमेल बैठाते हुए वे प्रिंट के साथ-साथ ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के लिए भी बेहतर सामग्री दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.COM (एकाउंट्स) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कंप्यूटर में भी डिग्री कोर्स किया है। पत्रकारिता में रहते कई कानूनी कार्यशाला में शामिल हो चुके हैं। पत्रकारिता की अचार संहिता की बारीकी समझ है। हिन्दुस्तान की ओर से आयोजित मोबाइल जर्नलिज्म (MoJo) की कार्यशाला में भी हिस्सा ले चुके हैं। धनबाद के साथ-साथ झारखंड के अपराध और अपराधियों के क्रोनोलॉजी से वे वाकिफ हैं।
विशेषज्ञता
क्राइम (सामान्य अपराध के साथ-साथ सीबीआई, ईडी, सीआईडी, रेल क्राइम व नक्सल गतिविधि)
रेलवे (रेलवे में ईस्टर्न जोन की हर छोटी-बड़ी गतिविधि)
पैनल डिस्कशन का पेशेवर तरीके से संचालन
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