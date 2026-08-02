Dhanbad News: गांधी स्मारक विद्यालय में नए विद्यार्थियों का स्वागत
Dhanbad News: महुदा बाजार के गांधी स्मारक 2 उच्च विद्यालय में 11वीं कक्षा के नए छात्रों का स्वागत समारोह हुआ। जिप अध्यक्ष शारदा सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसमें विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम और नृत्य प्रस्तुत किया। इस अवसर पर कई समाजसेवी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
Dhanbad News: महुदा बाजार स्थित गांधी स्मारक 2 उच्च विद्यालय में शनिवार को 11 वीं कक्षा के नए छात्र-छात्राओं के स्वागत में समारोह हुआ। जिप अध्यक्ष शारदा सिंह का प्राचार्या रेणुका दसौंधी ने स्वागत किया। शारदा सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके बाद विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन छात्रा सोनम कुमारी ने किया। मौके पर समाजसेवी परमेंद्र सिंह, दिवाकर महतो, राजन रवानी, आरडी दसौंधी, भगीरथ सिंह, विकास पांडेय, संतोष कुंभकार, एके मिश्रा, गौरीनाथ कुंभकार, मंजू कुमारी, रंजना कुमारी, राधिका कुमारी, निशिता कुमारी सहित अन्य मौजूद थे।
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