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Dhanbad News: निचितपुर में 4 से 11 अगस्त तक श्रीमद्भागवत कथा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: कतरास के निचितपुर में ग्रामीणों की बैठक में 4 से 11 अगस्त तक श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में कई स्थानीय लोग उपस्थित थे। कथा में सुरेंद्र हरिदास जी प्रवचन देंगे, और 12 अगस्त को महाप्रसाद भंडारा होगा।

Dhanbad News: निचितपुर में 4 से 11 अगस्त तक श्रीमद्भागवत कथा

Dhanbad News: कतरास। कतरास के निचितपुर में शनिवार को ग्रामीणों की बैठक हुई। इसमें चार से 11 अगस्त तक श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ कराने का निर्णय लिया गया। श्रीश्री राधा-कृष्ण कृपा धाम व निचितपुरवासियों के सहयोग से आयोजित कथा में कथावाचक सुरेंद्र हरिदास जी प्रवचन देंगे। 4 अगस्त की सुबह भव्य तुलसी कलश शोभायात्रा निकलेगी, जबकि प्रतिदिन संध्या में कथा, महाआरती व प्रसाद वितरण होगा। 12 अगस्त को महाप्रसाद भंडारा आयोजित किया जाएगा। बैठक में हलधर महतो, मेघनाथ महतो, भीम महतो, सीमंत महतो, निर्मल सिंह, अमरदीप महतो, लखी साव, सुनील साव, अशोक वर्णवाल, शंकर कुमार राणा, राजेश गुप्ता, अभिजीत विश्वकर्मा, विनोद राम, संजय चौरसिया आदि मौजूद थे।

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