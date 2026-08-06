Dhanbad News: फंड का टोटा, समग्र शिक्षा अभियान में रोजमर्रा खर्च पर भी संकट

Dhanbad News: धनबाद, मुख्य संवाददाता। झारखंड शिक्षा परियोजना धनबाद कार्यालय इन दिनों फंड की कमी से जूझ रहा है। फंड की कमी रहने के कारण जिला स्तर व प्रखंड स्तर पर कई काम प्रभावित हो रहा है। स्थिति यह है कि चालू महीने में अभियान कार्यालय के अधिकारियों व कर्मियों को वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। चर्चा यह भी है कि पेट्रोल पंप को भी भुगतान नहीं हुआ है। इसकारण अधिकारियों के लिए विभाग को पेट्रोल की खरीदारी में भी परेशानी उठानी पड़ रही है। रोजमर्रा खर्च समेत अन्य कार्यों पर भी संकट है। जानकारों का कहना है कि राज्य मुख्यालय की ओर से जिला कार्यालय को चालू वित्तीय वर्ष के लिए बजट आवंटित नहीं किया गया है।

विभिन्न योजनाओं पर प्रभाव

स्कूलों व छात्र-छात्राओं से संबंधित विभिन्न योजनाओं पर इसका प्रभाव भी पड़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 का चार महीना बीत चुका है। पांचवां महीना शुरू हो गया है। ऐसे में अब भी फंड मिलने में देरी होगी तो कई योजनाएं प्रभावित होगी। धनबाद में 17 सौ से अधिक प्रारंभिक विद्यालय संचालित है। राज्य मुख्यालय के निर्देश पर जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन उनसे संबंधित बिल फंसा हुआ है। भुगतान नहीं हुआ है। बच्चों को ड्रेस की राशि समेत अन्य राशि नहीं भेजी जा सकी है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि नई वित्तीय प्रणाली की शुरुआत की जा रही है। इसकारण भी फंड जारी करने में देरी हो रही है। फंड कब तक आवंटित होगा या चालू वित्तीय वर्ष में वित्तीय कार्य कब तक पूर्व की तरह सामान्य होगा। इसपर सबों की नजरें हैं।