Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dhanbad News: फंड का टोटा, समग्र शिक्षा अभियान में रोजमर्रा खर्च पर भी संकट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

Dhanbad News: झारखंड शिक्षा परियोजना धनबाद कार्यालय इन दिनों फंड की कमी से जूझ रहा है, जिसके कारण कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अधिकारियों को वेतन नहीं मिला है और पेट्रोल पंप को भी भुगतान नहीं हुआ है। स्कूलों की विभिन्न योजनाओं पर भी इसका असर पड़ रहा है।

Dhanbad News: फंड का टोटा, समग्र शिक्षा अभियान में रोजमर्रा खर्च पर भी संकट

Dhanbad News: धनबाद, मुख्य संवाददाता। झारखंड शिक्षा परियोजना धनबाद कार्यालय इन दिनों फंड की कमी से जूझ रहा है। फंड की कमी रहने के कारण जिला स्तर व प्रखंड स्तर पर कई काम प्रभावित हो रहा है। स्थिति यह है कि चालू महीने में अभियान कार्यालय के अधिकारियों व कर्मियों को वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। चर्चा यह भी है कि पेट्रोल पंप को भी भुगतान नहीं हुआ है। इसकारण अधिकारियों के लिए विभाग को पेट्रोल की खरीदारी में भी परेशानी उठानी पड़ रही है। रोजमर्रा खर्च समेत अन्य कार्यों पर भी संकट है। जानकारों का कहना है कि राज्य मुख्यालय की ओर से जिला कार्यालय को चालू वित्तीय वर्ष के लिए बजट आवंटित नहीं किया गया है।

विभिन्न योजनाओं पर प्रभाव

स्कूलों व छात्र-छात्राओं से संबंधित विभिन्न योजनाओं पर इसका प्रभाव भी पड़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 का चार महीना बीत चुका है। पांचवां महीना शुरू हो गया है। ऐसे में अब भी फंड मिलने में देरी होगी तो कई योजनाएं प्रभावित होगी। धनबाद में 17 सौ से अधिक प्रारंभिक विद्यालय संचालित है। राज्य मुख्यालय के निर्देश पर जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन उनसे संबंधित बिल फंसा हुआ है। भुगतान नहीं हुआ है। बच्चों को ड्रेस की राशि समेत अन्य राशि नहीं भेजी जा सकी है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि नई वित्तीय प्रणाली की शुरुआत की जा रही है। इसकारण भी फंड जारी करने में देरी हो रही है। फंड कब तक आवंटित होगा या चालू वित्तीय वर्ष में वित्तीय कार्य कब तक पूर्व की तरह सामान्य होगा। इसपर सबों की नजरें हैं।

सामान्य प्रश्न

झारखंड शिक्षा परियोजना धनबाद कार्यालय को किस चीज़ की कमी का सामना करना पड़ रहा है?
झारखंड शिक्षा परियोजना धनबाद कार्यालय को फंड की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dhanbad News Dhanbad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।