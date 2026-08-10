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Dhanbad News: खराब सर्विसिंग से फूटा ग्राहक का गुस्सा, बीच सड़क पर स्कूटी को किया आग के हवाले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: - भुईफोड़ के पास घटना से मची अफरा तफरी - जलती स्कूटी देखने उमड़ी भीड़ - कुछ देर के लिए वहां लग गया जाम धनबाद, वरीय संवाददाता वाहन की खराबी ठीक करान

खराब सर्विसिंग से फूटा ग्राहक का गुस्सा, बीच सड़क पर स्कूटी को किया आग के हवाले
खराब सर्विसिंग से फूटा ग्राहक का गुस्सा, बीच सड़क पर स्कूटी को किया आग के हवाले

Dhanbad News: वाहन की खराबी ठीक कराने के लिए शोरूम के चक्कर लगाकर थक चुके एक ग्राहक का गुस्सा सोमवार को इस कदर फूट पड़ा कि उसने अपनी ओला स्कूटी को ही आग के हवाले कर दिया। भुईफोड़ के समीप सरायढेला-गोविंदपुर मार्ग पर हुई इस घटना के बाद सड़क पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गयी। जलती स्कूटी को देखने के लिए राहगीरों की भीड़ जुट गयी, जिससे मार्ग पर वाहनों की रफ्तार भी थम गयी। दरअसल संबंधित ग्राहक अपनी स्कूटी में बार-बार आ रही खराबी से परेशान था। उसका आरोप है कि समस्या को लेकर वह कई बार शोरूम में शिकायत कर चुका था।

स्कूटी की जांच और सर्विसिंग के बावजूद परेशानी दूर नहीं हुई। सोमवार को फ़ी से समस्या सामने आने के बाद ग्राहक शोरूम पहुंचा था। यहां बात नहीं बनने पर उसका आक्रोश बढ़ गया। इसके बाद ग्राहक ने स्कूटी को सड़क किनारे खड़ा किया और उसमें पेट्रोल डालकर आग लगा दी। देखते ही देखते स्कूटी आग की ऊंची लपटों से घिर गयी। धुआं और आग देखकर आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े। कई लोगों ने घटना का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।कुछ देर के लिए आवागमन बाधित: जलती स्कूटी के कारण सड़क पर आवागमन बाधित हो गया। दोनों ओर से आने-जाने वाले वाहन चालकों को कुछ देर रुकना पड़ा। मौके पर मौजूद लोगों ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया। सूचना मिलने पर सरायढेला पुलिस भी पहुंची और भीड़ को हटाकर यातायात सामान्य कराया। घटना में स्कूटी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी। बाद में दमकल के गाड़ी मौके पहुंची और आग पर पूरी तरह काबू पाया गया।

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