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Dhanbad News: झरिया में दोस्तों ने पौधारोपण कर मनाया फ्रेंडशिप डे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: सामाजिक संस्था 'यूथ कॉन्सेप्ट' ने फ्रेंडशिप डे पर बचपन के दोस्तों की एक विशेष पहल की। सभी ने मिलकर आम, जामुन और गुलमोहर के पौधे लगाए। मित्र विभिन्न स्थानों से आए थे और उन्होंने पौधों को मित्रता का सर्वोत्तम उपहार बताया। यह आयोजन हरियाली के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से किया गया।

Dhanbad News: झरिया में दोस्तों ने पौधारोपण कर मनाया फ्रेंडशिप डे

Dhanbad News: सामाजिक संस्था 'यूथ कॉन्सेप्ट' के तत्वावधान में रविवार को फ्रेंडशिप डे पर बचपन के दोस्तों ने अनूठी पहल की। कतरास मोड़ लाला बाड़ी में सभी ने मिलकर आम, जामुन और गुलमोहर के पौधे लगाए। इस खास मौके पर रांची, दुर्गापुर और गोविंदपुर से आए मित्र भी शामिल हुए। अविनाश शर्मा व रवि मुखर्जी ने कहा कि फ्रेंडशिप डे पर पौधे से अच्छा कोई उपहार नहीं हो सकता, जो बड़ा होकर हमेशा याद दिलाता रहेगा। विभोर सिंह ने संदेश दिया कि एक पौधा दोस्तों के नाम, हरियाली से बनेगा अपना जहान। मौके पर यूथ कॉन्सेप्ट के संयोजक अखलाक अहमद, इमरान अहमद, रोहित लाला, राहुल चौबे, लालटू राय, बजरंगी साव, प्रीतम शर्मा, अशफाक हुसैन और महताब आलम आदि उपस्थित थे।

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