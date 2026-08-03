Dhanbad News: डुमरी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने निःशुल्क चर्म रोग शिविर
Dhanbad News: डुमरी दो नंबर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गुरुवार को निःशुल्क चर्म रोग शिविर का आयोजन किया। डॉ. डॉली सिंह और उनकी टीम ने त्वचा की समस्याओं की जांच की और दवा व परामर्श प्रदान किया। इसका उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना था। टीम के सदस्यों का शिविर को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा।
Dhanbad News: डुमरी दो नंबर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से गुरुवार को निःशुल्क चर्म रोग शिविर लगाया गया। इसमें डॉ. डॉली सिंह, डॉ. गौरव पटोदिया और उनकी टीम ने त्वचा के दाग-धब्बे, दाने, पिम्पल्स, एलर्जी, बाल झड़ने व नसों से संबंधित समस्याओं की जांच कर दवा व परामर्श दिया। कमेटी के सेवादार अर्जन सिंह ने बताया कि इसका उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना है। उन्होंने पूरी टीम को बधाई दी। शिविर को सफल बनाने में मनोहर सिंह, अवतार सिंह, सुरेंद्र सिंह, जसवंत सिंह, सोनू सिंह, सूचा सिंह और गोल्डेन सिंह का सराहनीय योगदान रहा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।