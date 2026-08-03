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Dhanbad News: डुमरी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने निःशुल्क चर्म रोग शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: डुमरी दो नंबर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गुरुवार को निःशुल्क चर्म रोग शिविर का आयोजन किया। डॉ. डॉली सिंह और उनकी टीम ने त्वचा की समस्याओं की जांच की और दवा व परामर्श प्रदान किया। इसका उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना था। टीम के सदस्यों का शिविर को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा।

Dhanbad News: डुमरी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने निःशुल्क चर्म रोग शिविर

Dhanbad News: डुमरी दो नंबर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से गुरुवार को निःशुल्क चर्म रोग शिविर लगाया गया। इसमें डॉ. डॉली सिंह, डॉ. गौरव पटोदिया और उनकी टीम ने त्वचा के दाग-धब्बे, दाने, पिम्पल्स, एलर्जी, बाल झड़ने व नसों से संबंधित समस्याओं की जांच कर दवा व परामर्श दिया। कमेटी के सेवादार अर्जन सिंह ने बताया कि इसका उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना है। उन्होंने पूरी टीम को बधाई दी। शिविर को सफल बनाने में मनोहर सिंह, अवतार सिंह, सुरेंद्र सिंह, जसवंत सिंह, सोनू सिंह, सूचा सिंह और गोल्डेन सिंह का सराहनीय योगदान रहा।

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