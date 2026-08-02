Dhanbad News: श्रावणी मेला आस्था, सेवा और समर्पण का एक महापर्व : सीएमडी

Dhanbad News: श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं को निःशुल्क चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिए बीसीसीएल द्वारा एक शिविर का उद्घाटन किया गया। इस शिविर में प्राथमिक उपचार, चिकित्सीय परामर्श और दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने सेवा कार्य से जुड़े सभी को समर्थन दिया और आभार व्यक्त किया।

Dhanbad News: श्रावणी मेले के दौरान देवघर-सुल्तानगंज कांवरिया पथ पर श्रद्धालु कांवरियों को निःशुल्क चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बीसीसीएल की ओर से स्थापित कांवरिया चिकित्सा सहायता शिविर का शनिवार को सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर निदेशक (मानव संसाधन) मुरली कृष्ण रमैया, निदेशक (तकनीकी/संचालन) संजय कुमार सिंह, निदेशक (वित्त) राजेश कुमार सहित दीक्षा महिला मंडल अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल, उपाध्यक्ष पूर्बिता रमैया तथा नीता कुमार उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में प्रदान फाउंडेशन के प्रतिनिधि एवं अन्य गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे। स्थापित इस शिविर का संचालन प्रदान फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। पूरी मेला अवधि के दौरान शिविर के माध्यम से कांवरियों को प्राथमिक उपचार, आवश्यक चिकित्सीय परामर्श, दवाइयां तथा अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। शिविर में दो एंबुलेंस, ऑक्सीजन की व्यवस्था, विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम तथा अन्य आवश्यक चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं.

उद्घाटन कार्यक्रम उद्घाटन कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने शिव भक्ति गीतों की मनोहारी प्रस्तुति दी और पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। दीक्षा महिला मंडल की ओर से कलाकार मंडली को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन पर 11 हज़ार रुपये का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया.

सीएमडी का बयान सीएमडी ने कहा कि श्रावणी मेला आस्था, सेवा और समर्पण का एक महापर्व है। बीसीसीएल अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत समाजहित एवं जनकल्याण के प्रति सदैव प्रतिबद्ध रहा है। इसी भावना के अनुरूप श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालु कांवड़ियों को आवश्यक चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने कराने के लिए यह चिकित्सा सहायता शिविर स्थापित किया गया है, जो कांवरियों को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने तथा उनकी यात्रा को सुगम बनाने में सहायक होगा। उन्होंने इस सेवा कार्य से जुड़े सभी चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों एवं सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया.

चिकित्सा सहायता शिविर का निरीक्षण इस दौरान सीएमडी ने चिकित्सा सहायता शिविर का निरीक्षण कर उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया तथा सेवा कार्य में लगे चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों एवं स्वयंसेवकों का उत्साहवर्धन किया। सीएमडी सहित सभी गणमान्य अतिथियों ने बाबा बैद्यनाथ एवं बासुकीनाथ की विधिवत पूजा-अर्चना एवं जलाभिषेक किया। उन्होंने माता पार्वती मंदिर सहित अन्य प्रमुख देवस्थानों में दर्शन-पूजन कर सभी के सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और सुखमय जीवन की मंगलकामना की.