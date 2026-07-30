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Dhanbad News: मेयर ने शिविर के लिए रवाना किया सेवादारों का जत्था

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: खंडेलवाल वैश्य महासंघ झारखंड-बिहार द्वारा कटोरिया (बांका) में एक निःशुल्क कांवरिया सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर एक माह तक चलेगा, और सेवादारों का जत्था बुधवार को रवाना हुआ, जिसे धनबाद महापौर संजीव सिंह ने भगवा झंडा दिखाकर विदाई दी।

Dhanbad News: मेयर ने शिविर के लिए रवाना किया सेवादारों का जत्था

Dhanbad News: खंडेलवाल वैश्य महासंघ झारखंड-बिहार व धनबाद जिला खंडेलवाल वैश्य संघ राजबाड़ा कटोरिया (बांका) में निःशुल्क कांवरिया सेवा शिविर  लगाने जा रहा है। एक माह तक चलने वाले शिविर के लिए सेवादारों का जत्था सामान लेकर बुधवार को रवाना हुआ। करकेंद रानी सती मंदिर के सामने से सेवादारों के साथ सामग्री लदे वाहन को धनबाद महापौर  संजीव सिंह ने भगवा झंडा दिखा रवाना किया।  मौके पर धनबाद जिला खंडेलवाल वैश्य संघ के संरक्षक ओमप्रकाश कैथवाल, पवन खंडेलवाल, शंकरलाल  जी दुसाध, अध्यक्ष सुनील डंगाइच, सचिव आनंद खुटेटा, कोषाध्यक्ष श्याम कानूनगो उपस्थिति थे।

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