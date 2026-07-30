Dhanbad News: 258 छात्र-छात्राओं के बीच साइकिल वितरित
Dhanbad News: धनबाद में शिक्षा के प्रसार और विद्यार्थियों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए निरसा प्रखंड के 16 विद्यालयों में 258 छात्र-छात्राओं को मुफ्त साइकिल वितरित की गई। इस अवसर पर इस योजना के अंतर्गत मुखिया, प्रधानाध्यापक और वार्ड सदस्य मौजूद थे। डीसी ने बच्चों से कहा कि वे साइकिल का उपयोग शिक्षा और खेल के लिए करें।
Dhanbad News: धनबाद। शिक्षा के प्रसार, सुदूर क्षेत्रों के विद्यार्थियों के आवागमन को सुगम बनाने एवं ड्रॉपआउट दर को कम करने के उद्देश्य से निःशुल्क साइकिल का वितरण किया गया। कल्याण विभाग अंतर्गत वित्तीय वर्ष-2025-26 के अंतर्गत निरसा प्रखंड के 16 विद्यालयों के 258 छात्र-छात्राओं (147 छात्र व 111 छात्राएं) के बीच मुखिया, प्रधानाध्यापक व वार्ड सदस्य की उपस्थिति में साइकिल वितरित की गई। डीसी ने कहा कि साइकिल का उपयोग नियमित रूप से स्कूल आने में करें। बच्चों का ध्यान सिर्फ अपनी शिक्षा, खेल और सर्वांगीण विकास पर होना चाहिए। बाधाएं कितनी भी हों, अपने सपनों को कभी छोटा मत होने दीजिए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।