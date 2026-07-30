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Dhanbad News: 258 छात्र-छात्राओं के बीच साइकिल वितरित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद में शिक्षा के प्रसार और विद्यार्थियों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए निरसा प्रखंड के 16 विद्यालयों में 258 छात्र-छात्राओं को मुफ्त साइकिल वितरित की गई। इस अवसर पर इस योजना के अंतर्गत मुखिया, प्रधानाध्यापक और वार्ड सदस्य मौजूद थे। डीसी ने बच्चों से कहा कि वे साइकिल का उपयोग शिक्षा और खेल के लिए करें।

Dhanbad News: 258 छात्र-छात्राओं के बीच साइकिल वितरित

Dhanbad News: धनबाद। शिक्षा के प्रसार, सुदूर क्षेत्रों के विद्यार्थियों के आवागमन को सुगम बनाने एवं ड्रॉपआउट दर को कम करने के उद्देश्य से निःशुल्क साइकिल का वितरण किया गया। कल्याण विभाग अंतर्गत वित्तीय वर्ष-2025-26 के अंतर्गत निरसा प्रखंड के 16 विद्यालयों के 258 छात्र-छात्राओं (147 छात्र व 111 छात्राएं) के बीच मुखिया, प्रधानाध्यापक व वार्ड सदस्य की उपस्थिति में साइकिल वितरित की गई। डीसी ने कहा कि साइकिल का उपयोग नियमित रूप से स्कूल आने में करें। बच्चों का ध्यान सिर्फ अपनी शिक्षा, खेल और सर्वांगीण विकास पर होना चाहिए। बाधाएं कितनी भी हों, अपने सपनों को कभी छोटा मत होने दीजिए।

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