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Dhanbad News: फर्जी तरीके से बेची सरकारी जमीन का 38 म्यूटेशन रद्द

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद में भेलाटांड़ मौजा में फर्जी ऑनलाइन भूमि खाता संख्या 273 के आधार पर 66 व्यक्तियों को भूमि बेची गई। 38 लोगों के नाम रद्द कर दिए गए। जांच में पूर्व अंचल अधिकारी वंदना भारती और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। फर्जी दस्तावेजों और साजिश का मामला सामने आया है।

Dhanbad News: फर्जी तरीके से बेची सरकारी जमीन का 38 म्यूटेशन रद्द

Dhanbad News: धनबाद, प्रमुख संवाददाता। गोविंदपुर अंचल अंतर्गत भेलाटांड़ मौजा संख्या 89 में फर्जी ऑनलाइन खाता संख्या 273 प्लॉट संख्या 220 रकवा 4 एकड़ 10 डिसमिल भूमि का खातियान दर्ज किया गया। इसके आधार पर 66 व्यक्ति को भूमि बिक्री की गई। 38 लोगों के नाम दाखिल खारिज किया गया। सभी दाखिल खारिज को डीसी के आदेश पर अंचलाधिकारी ने रद्द कर दिया। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत शिकायतकर्ता रमेश कुमार राही को सहायक बंदोबस्त अधिकारी धनबाद ने अपने पत्रांक 152 (2)/ बंदो दिनांक 17 जुलाई 2023 के माध्यम से लिखित जानकारी दी गई कि मौजा भेलाटांड़ संख्या 89 के हाल खतियान में खाता 1 से 272 तक ही दर्ज है।

मौजा भेलाटांड़ में खाता संख्या 273 नहीं है। तत्कालीन अंचल अधिकारी द्वारा फर्जी तरीके से गोविंदपुर निवासी अमरचंद गोराई, पिता प्रफुल्ल गोराई के नाम ऑनलाइन खाता संख्या प्लॉट संख्या 220 रकवा 4 एकड़ 10 डिसमिल भूमि दर्ज किया गया। तत्पश्चात ऑनलाइन पंजी टू भाग वर्तमान संख्या 2 पृष्ठ संख्या 275 दर्ज कर दिनांक 1 नवम्बर 2021 को वर्ष 1988 से 2021 तक लगान प्राप्त किया गया। पंजी टू में दाखिल खारिज मुकदमा संख्या अंकित नहीं है। खाता संख्या 273 में दर्ज प्लॉट संख्या 220 रकवा 4 एकड़ 10 डिसमिल भूमि हाल सर्वे खाता संख्या 271 में दर्ज है। खाता संख्या 271 अनाबाद बिहार सरकार खाता है। फर्जी ऑनलाइन खतियान एवं पंजी टू की जांच किये बिना ही एक साजिश के तहत तत्कालीन अंचल अधिकारी वंदना भारती ने पत्रांक 251 वर्ष 2021 को अमरचंद गोराई के नाम जमाबंदी प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया। अमरचंद गोराई की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र बलराम गोराई ने उक्त भूमि का मुख्तारनामा राजीव रंजन उर्फ रवि यादव को दिया गया। मुख्तारनामा के आधार पर राजीव रंजन ने फर्जी खतियान की भूमि 66 व्यक्तियों को अवर निबंधक कार्यालय गोविंदपुर में पंजीकृत की गई। फर्जी खतियान में दर्ज भूमि को तत्कालीन अंचल अधिकारी रामजी वर्मा ने 38 व्यक्तियों के नाम दाखिल खारिज कर दिया। उपायुक्त के आदेश पर फर्जी खतियानधारी बलराम गोराई एवं रवि यादव के विरुद्ध बरवाअड्डा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।

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