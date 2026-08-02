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Dhanbad News: जेवर दुकान मालिक पर गहनों की हेराफेरी का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: शहरपुरा बाजार के विष्णु ज्वेलर्स के मालिक संतोष वर्मा पर आरोप है कि उन्होंने पीड़िता अन्नु यादव से सोने के आभूषण लेकर उन्हें बेच दिया। अन्नु ने सिंदरी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। संतोष ने आभूषण की कीमत किस्तों में लौटाने का वादा किया था, लेकिन बाद में भुगतान बंद कर दिया।

Dhanbad News: जेवर दुकान मालिक पर गहनों की हेराफेरी का आरोप

Dhanbad News: शहरपुरा बाजार स्थित विष्णु ज्वेलर्स के मालिक संतोष वर्मा के खिलाफ लाखों रुपए के सोने के आभूषणों की हेराफेरी करने का आरोप लगा है। रांगामाटी निवासी पीड़िता अन्नु यादव ने इसकी शिकायत पर सिंदरी पुलिस से की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अन्नु का आरोप है कि संतोष वर्मा ने व्यवसाय करने के नाम पर उनसे करीब 117 ग्राम सोने के आभूषण लिए थे। जब एक निश्चित समय बीतने के बाद पीड़िता ने गहने वापस मांगे, तो संतोष ने आभूषणों को गलाकर बेच देने की बात स्वीकार की। इसके एवज में आरोपी ने आभूषणों की कीमत प्रतिमाह किस्तों में वापस करने का वादा किया था।

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पीड़िता के अनुसार, आरोपी संतोष वर्मा ने शुरुआत में दो-तीन महीनों तक किस्त का भुगतान किया, बाद में भुगतान बंद कर दिया। उसने पैसे देने से भी मना कर दिया।

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