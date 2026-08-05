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Dhanbad News: बौआकला मवि के भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: बाघमारा प्रखंड के बौआकला बस्ती में उत्क्रमित मध्य विद्यालय में तीन अतिरिक्त भवनों का शिलान्यास विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने किया। उन्होंने कहा कि यह निर्माण कार्य बेहतर शैक्षणिक वातावरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा। इस मौके पर कई स्थानीय नेता भी उपस्थित थे।

Dhanbad News: बौआकला मवि के भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास

Dhanbad News: बाघमारा प्रखंड के बौआकला बस्ती स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में मंगलवार को तीन अतिरिक्त भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने किया। विधायक ने कहा कि यह निर्माण कार्य विद्यालय में बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने व विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मौके पर मुखिया भीमलाल रजक, दयानंद महतो, विकास महतो, दयाल महतो, दयानंद महतो, यदुनाथ सिंह चौधरी, भागीरथ महतो, अरुण महतो, गणेश प्रसाद पंडित, शंकर रवानी, फणीभूषण महतो, पूर्व मुखिया मो. आजाद, संतोष साव आदि उपस्थित थे।

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