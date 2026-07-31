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Dhanbad News: भौंरा में पीड़ित परिवार से मिलीं पूर्व विधायक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: भौंरा हॉस्पिटल मोड़ निवासी हरेंद्र यादव (35) के निधन पर झरिया की पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने शोकाकुल परिवार से मिलने के बाद हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया। हरेंद्र की मृत्यु 18 जुलाई को हुई थी जब वह विद्युत तार की चपेट में आ गए थे।

Dhanbad News: भौंरा में पीड़ित परिवार से मिलीं पूर्व विधायक

Dhanbad News: भौंरा। भौंरा हॉस्पिटल मोड़ 12 नंबर निवासी रघुकुल समर्थक हरेंद्र यादव (35) के निधन पर झरिया की पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने शोक व्यक्त किया है। वह गुरुवार को दिवंगत हरेंद्र के आवास पहुंचकर शोकाकुल पत्नी व परिजनों से मिलीं और उन्हें हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया। इस दौरान पार्षद चंदन महतो, सुबोध सिंह, बीरेन्द्र तिवारी, चन्देश्वर सिंह, मृणालकांत सिंह, शिवप्रकाश सिंह, भोला यादव, शंकर लोहार, नीलाम्बर कुम्हार, शत्रुघ्न सिंह, आजाद चौधरी और राजन बाउरी आदि थे। बता दें कि गत 18 जुलाई को घर में गीले कपड़े सुखाते समय हरेंद्र अचानक विद्युत तार की चपेट में आ गए थे।

जामाडोबा टाटा अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था।

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