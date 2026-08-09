Dhanbad News: नेताजी सुभाषचंद्र बोस आवासीय विद्यालय की अध्यक्ष बनी सोकोदी
Dhanbad News: धनबद के नेताजी सुभाषचंद्र बोस आवासीय विद्यालय में आमसभा के माध्यम से विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया। सर्वसम्मति से सोकोदी देवी को अध्यक्ष और मोनोकी देवी को उपाध्यक्ष चुना गया। इसमें अन्य सदस्यों के रूप में लूसी हांसदा, सुभद्रा देवी, सुनीता बास्की आदि शामिल हैं। वार्डन उज्ज्वल तिवारी की उपस्थिति में प्रक्रिया सम्पन्न हुई।
Dhanbad News: धनबद। नेताजी सुभाषचंद्र बोस आवासीय विद्यालय धनबाद में आमसभा से विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया। सर्वसम्मति से सोकोदी देवी अध्यक्ष, मोनोकी देवी उपाध्यक्ष, लूसी हांसदा, सुभद्रा देवी, सुनीता बास्की, कविता देवी, जीरा देवी, बसंती देवी, रानी देवी, पुष्प देवी, आशा देवी, ज्योति कुमारी, सत्येंद्र कुमार, लखीराम सोरेन, रेबोती मरांडी सदस्य चुने गए। वार्डन उज्ज्वल तिवारी ने बताया कि संकुल साधनसेवी मनोज शर्मा पर्यवेक्षक की उपस्थिति में एसएमसी गठन की प्रक्रिया पूरी की गई। मौके पर स्कूल के शिक्षक प्रकाश मिश्रा, सोनू सिंह, लखन प्रसाद, रजिया सुल्तान, तूफान चक्रवर्ती, रजीब दुबे, कविता कुमारी, अपर्णा दास, अरूप साधु, दीपक कुमार, सरिता कुमारी, अमन तिग्गा, कार्तिक मंडल, सरफुद्दीन अंसारी मौजूद थे।
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